洛阳新增一条潮汐可变车道

近日，记者从市公安局交警支队获悉，为缓解王城大道与开元大道交叉口车辆通行压力，该路口西侧地面道路北向南方向设置为潮汐可变车道。

近日，记者从市公安局交警支队获悉，为缓解王城大道与开元大道交叉口车辆通行压力，该路口西侧地面道路北向南方向设置为潮汐可变车道。

潮汐可变车道具体规则为每天7:40至8:40、18:00至19:00，王城大道与开元大道交叉口北向南地面道路左侧第三车道为左转车道，其他时间内该车道为直行车道。

潮汐可变车道通过电子提示牌切换车道导向指示标志，并在地面对应设置可变车道标志标线，以便驾驶员提前规划路线。该电子提示牌设置在路口北向南右转专用道正上方处，驾驶人按照可变指示牌引导进入可变车道后，按照交通信号灯指示通行。

需要注意的是，潮汐可变车道标志标线比较特殊，地面车道内没有导向箭头。驾驶人途经该处时注意时间段，提前观察可变车道电子提示牌指示信息，正确选择车道，依次通行，保障通行安全有序。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）