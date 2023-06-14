洛龙区哪些学校运动场地暑假期间对公众开放？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期看到瀍河区、西工区一些学校的运动场地暑假期间对公众开放，洛龙区哪些学校运动场地会开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期看到瀍河区、西工区一些学校的运动场地暑假期间对公众开放，洛龙区哪些学校运动场地会开放？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：近期看到瀍河区、西工区一些学校的运动场地暑假期间对公众开放，洛龙区哪些学校运动场地会开放？
洛龙区教体局回复：洛龙区对外开放运动场地的学校在暑假期间均已正常对群众开放，您可到居住地附近对外开放的学校进行活动。
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