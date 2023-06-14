洛阳这座商朝都城 早于朝歌近400年

近日，随着《封神第一部》电影热映，关于商朝的话题在网络上热度颇高，引发不少网友、观众“深扒”这个3000多年前的朝代。要说商朝的历史，洛阳可是“话语权”十足，因为，它的早期都城就在如今的洛阳偃师。

近日，随着《封神第一部》电影热映，关于商朝的话题在网络上热度颇高，引发不少网友、观众“深扒”这个3000多年前的朝代。要说商朝的历史，洛阳可是“话语权”十足，因为，它的早期都城就在如今的洛阳偃师。

商取代夏定都于亳，都城沿用约150年

夏王朝建立400多年后，商族的部落首领成汤灭夏，成为商朝的第一个君主。史料《春秋繁露·三代改制质文篇》中提到：“汤受命而王，作官(通假字，古时通“宫”)邑于下洛之阳”。考古发现证实，这里的“下洛之阳”即如今的偃师商城遗址，在许多历史文献中，它被称作亳，又名西亳。

1983年春，偃师商城遗址在配合基建工程中被发现。经过40多年的考古发掘，考古工作人员陆续发现了宫城、小城、大城等多重防御设施，并在宫城中发现10余座大型宫室建筑基址、祭祀遗存和池苑遗存。同时，工作人员在城内发现了多座手工作坊、府库和仓储区等。

中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁介绍，根据最新考古发现，偃师商城始建年代被推定为公元前1520年前后，由兴到废经历了约150年时间，现存面积约205万平方米。如此算来，偃师商城的建立，比朝歌早了近400年。