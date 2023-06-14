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6天连雨！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 10:26

　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，5日至8日洛阳市有中到大雨、部分暴雨、局部大暴雨，请注意防范。

　　根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘暖湿气流、中低层切变线和南下弱冷空气的共同影响，5日至8日洛阳市多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局部暴雨或大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量40毫米到70毫米，沿黄及西部、西南部山区个别站点超过100毫米，最大小时雨强40毫米到60毫米。

　　一、具体预报

　　4日(周五)：晴天间多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温25℃～36℃。

　　5日(周六)：多云到阴天转中到大雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温25℃～35℃。

　　6日(周日)：阴天间多云，有中阵雨或雷阵雨，局部暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃～30℃。

　　7日(周一)：阴天有小到中雨，局部暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～29℃。

　　8日(周二)：阴天有阵雨或雷阵雨，局部暴雨，气温23℃～28℃。

　　9日(周三)：阵雨转多云，气温22℃～30℃。

　　影响与建议

　　1.降水时空分布不均、局地短时雨强大，与前期强降水重合区域出现山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高，需加强涉山涉水旅游景区、尾矿库及施工工地和重要路段的管理。

　　2.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

　　3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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