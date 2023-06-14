全国文学名家走进栾川书写山乡巨变

1日至3日，全国近百名文学名家走进栾川县开展采风活动，并启动全国文学名家走进栾川老君山书写山乡巨变活动。 1日至3日，全国近百名文学名家走进栾川县开展采风活动，并启动全国文学名家走进栾川老君山书写山乡巨变活动。 栾川县高度重视文学艺术事业发展，与国家、省、市专业组织合作，先后建立12个创作基地和采风基地，服务乡村振兴。同时，该县举办各类活动，推介文艺发展成果，推进文旅融合，实施文艺惠民工程，开展文艺志愿服务，不断提升文化自信。 在活动中，来自全国的文学名家们先后到老君山老子文化苑、追梦谷、栾川博物馆等处参观。栾川自然风光秀美，人文底蕴深厚，旅游资源得天独厚，特别是近年来该县持续加大旅游开发力度，成效显著，亮点纷呈，给大家留下了深刻印象。大家表示，要用手中的纸笔书写山乡巨变，向全国推介栾川县全面推进乡村振兴的成果，让更多人知道栾川、认识栾川、了解栾川、爱上栾川。 中国作家协会党组成员、副主席、书记处书记吴义勤，河南省文联主席、作家协会主席邵丽等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 符新艺 李晓博 刘津)