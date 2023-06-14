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栾川上榜全国县域旅游综合实力百强县
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 08:45

　　日前，《2023年全国县域旅游研究报告》发布，栾川县上榜“2023年全国县域旅游综合实力百强县”。

　　《2023年全国县域旅游研究报告》由全国县域旅游研究课题组、华夏佰强旅游咨询中心联合发布，县域旅游综合实力指标体系重点从旅游经济发展水平、政府推动作用、旅游产业综合带动功能、旅游开发与环境保护、旅游设施与服务功能和旅游质量监督与市场监督6个方面进行综合评分，反映了我国县域旅游发展水平和质量。在“2023年全国县域旅游综合实力百强县”榜单上，我省共有两地上榜，其中登封市居第57位，栾川县居第81位。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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