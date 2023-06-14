七二五所创新评价方法护航海洋强国建设

我国海洋强国建设再添“洛阳动力”！日前，记者从中国船舶七二五所获悉，该单位检测中心成功开发的“船海用钢极端环境抗断性评价方法”实现多项突破，迄今已在国内70%以上的船海装备建造领域得到推广应用，为船海工程装备的服役安全提供科学数据支撑。

我国海洋强国建设再添“洛阳动力”！日前，记者从中国船舶七二五所获悉，该单位检测中心成功开发的“船海用钢极端环境抗断性评价方法”实现多项突破，迄今已在国内70%以上的船海装备建造领域得到推广应用，为船海工程装备的服役安全提供科学数据支撑。

钢铁作为船舶与海洋工程的主要结构材料，因使用环境恶劣，需具备耐腐蚀、高强度、抗层状撕裂、超低温韧性、高止裂等特性，对其相关性能的科学评价尤其重要。

“船海用钢极端环境抗断性评价方法”聚焦海洋高端装备、海洋新能源装备对极端环境及高强度、大尺寸钢材的应用需求，依托七二五所检测中心成立的技术攻关团队，成功模拟出船海工程服役工况，通过该中心自主开发的准静态加载设备、大尺寸环境装置等，可突破特殊低温环境下介质配比的技术瓶颈，为船海装备的安全运行提供考核依据。

该评价方法自落地以来，引起了国内各大钢厂、船舶及海工平台建造企业、海上风电机组及其产品供货商等的高度关注，目前已在国内70%以上的船海装备建造领域得到推广应用，包括全国在建最大单桩风电项目——华能苍南海上风电2号风电项目等，通过对相关性能指标的精准测算评价，为评估装备服役可靠性提供重要依据。

在此基础上，后续七二五所将不断扩大技术线的覆盖半径，依托评价结果，指导相关企业改进大尺寸钢板冶炼工艺、焊接工艺和热处理工艺，增强材料抗断裂性能，全力打造船海工程领域市场价值链，进一步用科学评价方法助力加速打造高质量装备，科学延长装备安全服役周期。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)