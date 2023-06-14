快7年了 她成了老伴的左腿

董玲侠的丈夫名叫张万周，此时正坐在客厅干净的沙发上休息。看见我们，他把那条搭在右腿上的残缺的左腿迅速放了下来，似乎想把它隐藏在松软的沙发坐垫里。随后，他抬起头，送给我们一个憨厚又略带羞涩的笑容。

董玲侠搀扶张万周一路前行

吱呀一声，房门打开，露出一张笑脸，这便是64岁的董玲侠。

董玲侠的丈夫名叫张万周，此时正坐在客厅干净的沙发上休息。看见我们，他把那条搭在右腿上的残缺的左腿迅速放了下来，似乎想把它隐藏在松软的沙发坐垫里。随后，他抬起头，送给我们一个憨厚又略带羞涩的笑容。

8月1日下午，记者在老城区丽景社区见到了这对老年夫妻，随着采访的深入，一个个感人的故事逐渐浮出水面。

“恨他以前不听劝”

在董玲侠过去的人生历程中，有两件让她终生难忘的事，一是1982年与张万周结婚，二是2017年张万周被截肢。

结婚的事按下不表，单说张万周被截肢。

大概是在2005年，张万周被查出患有糖尿病，之后，妻子董玲侠对他关爱有加。然而，可怕的问题还是出现了。

董玲侠说，2017年年初，她发现张万周突然变得不爱走路了，问其原因，得到的回答总是“没事，不想走”。

张万周的固执让董玲侠非常生气。“我最担心的是出现并发症。”董玲侠说，丈夫脾气执拗，虽患有糖尿病，但并不怎么听劝，也不注意饮食，“我‘恶狠狠’地说，你要是不去医院，我从此就不再管你”。

最终，张万周妥协了，同意去医院。“住院那天是农历腊月二十二，我这辈子都不会忘记。”董玲侠说，到医院后，经过一系列检查，医生表示张万周的左腿要截肢，听到这个消息，她的脑子一片空白，不知如何是好。

事实摆在面前，它不会因你不接受而改变。最终，在经历了4次手术之后，张万周的左腿膝盖以下被截肢。

董玲侠和张万周有一双儿女，当时都已成家立业。这个普普通通的家庭虽不富裕，但欢声笑语常在，幸福美满。

张万周被截肢，把家庭的重担扔给了董玲侠。“我有时候会恨他以前不听劝，才导致了现在的结果。”董玲侠说。

“只有恨吗？”记者问。

董玲侠没有回答，她望着窗外林立的高楼，轻声叹息，眼圈红了。