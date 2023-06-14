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考生请注意！及时查看档案状态 可知高招录取结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.04 08:17

　　明日起，我省2023年普通高招专科提前批、艺术类专科、体育专科、对口专科的录取工作将开始。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，注意及时查看自己的档案状态，确定自己是否被录取。

　　8月2日，我省本科二批第一次征集志愿，相关考生务必关注自己的录取情况，若未被录取，可关注今日本科二批第二次征集志愿，也可继续关注后续专科批次的录取及征集志愿。

　　按照高招工作安排，在专科层次中，专科提前批、艺术类专科、体育专科、对口专科的录取时间为明日至9日，征集志愿填报时间为8月8日9时至18时。高职高专批录取时间为8月11日至15日，征集志愿填报时间为8月14日9时至18时。

　　高冰南提醒，录取期间，相关考生可登录河南省教育考试院官网(http://www.haeea.cn/)，及时查看自己的档案状态和录取情况。

　　考生档案状态分为自由可投、已投档和录取。其中，自由可投指考生所填报的批次未开始投档、该批次考生的电子档案没有投出去或投出后又被招生院校退档。已投档指考生的电子档案被成功投出，正在等待招生院校审阅，已投档是被录取的前提，各校录取进程不同，已投档状态的考生可耐心等待，持续关注自己的档案状态。录取是指录取流程结束，考生已经被正式录取。若在征集志愿前，考生档案依然显示自由可投，考生和家长要及时关注本批次的征集志愿填报时间。

　　需要注意的是，档案状态为自由可投的考生可填报征集志愿。考生在征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报过这些学校的志愿，也要重新填报。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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