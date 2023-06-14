涧西区：市政“微改造”解决交通拥堵“大问题”

昨日，记者在涧西区景华路上看到，一辆汽车正通过待转专用车道驶入河科大一附院景华院区。与之前相比，医院门口没有了拥堵的车流，非机动车有序停放于道路北侧，有效提升了道路通行效率。

大张盛德美停车场入口改为出口

昨日，记者在涧西区景华路上看到，一辆汽车正通过待转专用车道驶入河科大一附院景华院区。与之前相比，医院门口没有了拥堵的车流，非机动车有序停放于道路北侧，有效提升了道路通行效率。

近日，涧西区按照“系统思维”理念，通过市政“微改造”、优化交通组织等方式，对河科大一附院景华院区周边的交通路网、停车点位等进行综合整治，大幅缩短了过往车辆通行时间，也解决了停车难、交通乱等问题。

蹲守调查 通行慢、停车难等问题突出

“景华路是城市次干道，其从太原路到天津路段全长710米，紧临着河科大一附院景华院区，也有广州市场步行街、大张盛德美、东升一小、东升二小等，成为周边群众出行的最大堵点。”涧西区城建局工程建设服务中心主任王震说，在对这一路段改造前，他们采取蹲守调查、实验推演的形式，对周边交通状况深入研究分析。

这一路段的交通状况有三个特点：一是人流量很大，区域日均人流量8万人次以上。二是停车供需紧张，经估算，非机动车日均停车量在1.5万次以上，机动车日均停车量在3500次以上，而周边的非机动车停车位是2500个，机动车停车位是1069个。三是道路压车严重，临时停靠车辆多、等候客人的车辆多。

“高峰时期，临近医院门口停满了私家车和出租车，仅有中间一条车道可供通行。”王震说，此外，此路段设有4个公交站点，有34条公交线路经过，非机动车道常常停着电动车、自行车等，通行速度极为缓慢，市民对改造的呼声很高。