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洛阳今日多云间晴天 气温25℃～36℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.08.04 08:09

　　昨日，中国气象局召开8月新闻发布会，重点分析介绍了今年“七下八上”我国天气形势及防灾建议，其中提到，预计8月有2个至3个热带气旋登陆，或明显影响我国。

　　在刚过去的7月，我国共出现8次暴雨过程。7月29日至8月1日，受“杜苏芮”残余环流北上影响，京津冀出现暴雨到大暴雨，部分地区有特大暴雨，局地雨量突破1000毫米。

　　专家提醒，8月仍是暴雨和雷暴大风等强对流天气多发期，阶段性强降水及其可能引发的城市内涝、山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害风险较高，建议有关部门做好防汛、防雷、防雹工作，加强隐患点巡查排查；提前疏通沟渠，及时排除田间积水，降低农田渍涝风险；做好工程建设、交通运输、电力供应、通信保障等方面的防范应对措施，并关注洪水过后的疫情防控及公共卫生健康防护。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受副热带高压影响，8月4日到5日我市以闷热天气为主，7日前后受高空低槽影响，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云间晴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温25℃～36℃。

　　明天：晴天转多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃～36℃。

　　8月6日(周日)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，气温25℃～33℃。

　　8月7日(周一)：阴天有小到中阵雨，局地有暴雨，气温24℃～32℃。

　　8月8日(周二)：阴天到多云，有阵雨或雷阵雨，气温24℃～32℃。

　　8月9日(周三)：多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温24℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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