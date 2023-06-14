辟谣！“2023年8月洛阳一高楼工地发生坍塌事故多人被困”信息不实

8月2日14时，网络账号“阿宅趣条闻”杜撰内容为“洛阳一处高楼工地发生坍塌事故，据目击者称，事发时现场情况相当惨烈，多名工人被困在废墟”的网络谣言。

8月2日14时，网络账号“阿宅趣条闻”杜撰内容为“洛阳一处高楼工地发生坍塌事故，据目击者称，事发时现场情况相当惨烈，多名工人被困在废墟”的网络谣言。

经查，洛阳市近期未发生高楼工地坍塌事故。网络账号“阿宅趣条闻”将2016年9月浙江东阳横店建筑工地倒塌事故、2020年5月湖南长沙梅溪湖工地塔吊事故、2020年7月河北邯郸工地塌方事故的新闻报道图片，冠以“洛阳高楼工地坍塌事故”，拼接成网络谣言。

网络账号“阿宅趣条闻”制作发布“散布谣言，扰乱社会秩序”的违法信息，涉嫌违反《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》。目前，该网络账号已被相关网站平台作出禁言处置，其违法行为线索已转交公安机关作进一步依法处理。

延伸阅读：《互联网信息服务管理办法》第二十条“制作、复制、发布、传播本办法第十五条所列内容之一的信息，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关、国家安全机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法律、行政法规的规定予以处罚。”

河南省互联网违法和不良信息举报中心

2023年8月3日

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