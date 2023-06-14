体育文化的奇妙之旅 | 中国古代全民运动

如果在中国古代，开一届“运动会”，会有哪些项目？弯弓射日，与孔夫子同台竞技？蹴鞠诗人，深情解说大唐球赛？雅歌投壶，知否知否司马光不仅会砸缸……竞出东方，与洛洛、阳阳开启一场国潮穿越运动会的奇妙之旅，中国古代的全民运动，潮出你的想象！

如果在中国古代，开一届“运动会”，会有哪些项目？弯弓射日，与孔夫子同台竞技？蹴鞠诗人，深情解说大唐球赛？雅歌投壶，知否知否司马光不仅会砸缸……竞出东方，与洛洛、阳阳开启一场国潮穿越运动会的奇妙之旅，中国古代的全民运动，潮出你的想象！

各种河洛地区出土的国宝文物

都证明一个问题——

从体育娱乐中汲取快乐

你永远想象不到古人有多会玩

文人四友的围棋起源于河图洛书

西周射礼比肩希腊竞技

柞伯夺冠制簋以示纪念

战国蹴鞠始开足球之端

宋元捶丸家喻户晓

可谓“竞出东方”

以洛阳为中心的河洛体育是中国体育之源

并由洛阳走向世界

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