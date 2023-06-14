累计转移逾400人！“洛阳力量”救援继续

“许多被困群众坐上我们的搜救艇离开时，看着被洪水淹没的房屋没哭，看到被冲毁的农田哭了，我能理解他们的心情。”3日，洛阳神龙水上义务搜救队队员刘志成通过连线告诉记者，在这几天的救援中，他们在河北省邢台市、涿州市连续奋战，累计转移群众超过400人，在这一过程中，他们有紧张、有心酸，也有感动。

“许多被困群众坐上我们的搜救艇离开时，看着被洪水淹没的房屋没哭，看到被冲毁的农田哭了，我能理解他们的心情。”3日，洛阳神龙水上义务搜救队队员刘志成通过连线告诉记者，在这几天的救援中，他们在河北省邢台市、涿州市连续奋战，累计转移群众超过400人，在这一过程中，他们有紧张、有心酸，也有感动。

据悉，洛阳神龙水上义务搜救队一行23人于8月1日受邀集结从洛阳出发，当日晚9点左右达到重灾区——河北省邢台市宁晋县，2日早接相关部门调度指令，奔赴河北省涿州市刁窝镇开展救援工作，截至目前，安全转移群众超过400人。

除了感同身受被困群众的无助与无奈，洛阳救援队的队员们也在救援过程中被一些群众的乐观感染着。在洛阳市兄弟连红十字应急救援中心队员姜博林拍摄传回的一段视频中，我们看到，3日，该救援队在涿州继续开展救援工作，在一艘坐满了当地被困群众一家老小的救生船上，一家人聊着天，看到救援人员在给他们拍视频，主动向镜头挥手表示感谢。

“我们接触到的许多被困群众都非常乐观，他们的乐观也感染着我们。”姜博林说，此前他曾问过这样一些群众，如何做到如此乐观，有一名群众的回答让他记忆犹新，“她告诉我，‘只要一家人整整齐齐的，走到哪里都有家’。”

在涿州，洛阳爱心志愿者的身影到处都是。

“先给早上没吃饭的老人和孩子吃，河南烩面咱多得很，咱准备了十几锅，来的人都能吃上！”2日，在距离涿州中心重灾区有一段距离的一处小广场上，来自洛阳神鹰救援队汝阳大队的救援队员赵占胜支起一口大锅，现场为当地群众及来自全国的救援队员免费做起了“河南烩面”，很多许久未吃过一顿热乎饭的群众一下子围了上来，赵占胜一边组织纪律一边将一条条刚做好的面片抻长下锅。

“我是山东救援队的。”“我来自四川成都。”“第一次吃河南烩面，感谢洛阳救援队。”……等待吃面的队伍很快就绵延了数十米，大家相互寒暄、打气，随着队伍的移动，十几锅烩面很快“告罄”。

据了解，截至目前，洛阳神鹰救援队、洛阳神龙水上义务搜救队、洛阳雷霆救援队、伊川蛟龙救援队等多支“救援力量”仍在北京、河北多个重灾区奋战救援。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）(受访者供图)