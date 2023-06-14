2023年洛阳文旅“新潮向”之洛阳十大文旅新地标评选结果出炉

着袭汉服，感触应天门一砖一瓦，梦回隋唐盛世；扣鼎问钟，立于二里头夏都遗址博物馆，对话“最早中国”……近年来，一个个“文化新地标”在我市涌现，持续带动悠久的历史文化“活”起来、潮流的创意体验“火”起来，让拥有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的神都洛阳真正成为越来越多游客的“心之所向”。

文化是城市的魂，文化地标是城市的精神传承。

着袭汉服，感触应天门一砖一瓦，梦回隋唐盛世；扣鼎问钟，立于二里头夏都遗址博物馆，对话“最早中国”……近年来，一个个“文化新地标”在我市涌现，持续带动悠久的历史文化“活”起来、潮流的创意体验“火”起来，让拥有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史的神都洛阳真正成为越来越多游客的“心之所向”。

满眼历史，处处文化，倾力打造重量级“文化IP”，洛阳以赤子之心奔跑在路上。除龙门、关林等文旅“老字号”外，秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的文旅发展理念，洛阳古墓博物馆、洛邑古城等潮流文旅新地标势如破竹，赋能洛阳文化魅力的全面释放，以“网红效应”带动城市“出圈效应”。

为进一步释放文旅消费潜力，助推洛阳文旅融合高质量发展，同时为更多来洛游客提供有底蕴、有特色、全方位、多维度的攻略式指南服务，洛阳市文广旅局、洛阳日报社联合举办了洛阳文旅“新潮向”之十大文旅新地标评选活动。该活动作为洛阳文旅“新潮向”系列活动的收官之战，吸引了近50家文旅企业申报参与评选，经过层层激烈角逐，最终，二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城景区、洛阳古墓博物馆、洛邑古城、老君山金顶游览区、西工小街、龙凤山古镇、隋唐大运河文化博物馆、洛阳白云山旅游度假区白云天路、洛阳大河荟入围“洛阳十大文旅新地标”榜单。

据了解，此次“洛阳十大文旅新地标”的新鲜出炉，不仅将为我市展示潮流时尚新业态、推出沉浸体验新场景、搭建交流合作新平台提供更多强有力支持，还将站在网络时代的风口，进一步以线上线下同频共振的形式同向发力，助力“流量”变“留量”、“网红”变“长红”，让“行走河南·读懂中国”可触可视、可感可知。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 记者 戚帅华 通讯员 李朋元 文/图）