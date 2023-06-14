省运会飞碟射击比赛落幕 洛阳队夺得2金2银1铜

3日，在经过5天的激烈角逐后，河南省第十四届运动会青少年竞技组射击比赛(飞碟项目)在宜阳县凤凰岭射击射箭训练基地落下帷幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥稳健，获得2金2银1铜，奖牌、总分均排名第一。

洛阳姑娘彭晓楠夺得女子个人赛冠军

3日，在经过5天的激烈角逐后，河南省第十四届运动会青少年竞技组射击比赛(飞碟项目)在宜阳县凤凰岭射击射箭训练基地落下帷幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥稳健，获得2金2银1铜，奖牌、总分均排名第一。

共有来自郑州、洛阳、新乡等8支代表队的30名男、女射手报名参赛。本次比赛设男子甲组飞碟多向个人赛、男子甲组飞碟双向个人赛、女子甲组飞碟多向个人赛、女子甲组飞碟双向个人赛四个项目，共产生4枚金牌。

经过连日角逐，洛阳取得2金2银1铜的佳绩。其中，在女子甲组飞碟多向个人赛上，洛阳选手彭晓楠、智一诺分别夺得冠军、亚军。在男子甲组飞碟多向个人赛上，洛阳选手包揽全部金银铜牌：赵梦麟夺得冠军，陈展获得亚军，刘生鑫获得季军。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)