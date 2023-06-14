即日起，王城大道与开元大道交叉口通行有变

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为进一步提升道路通行效率、优化道路交通秩序，缓解王城大道与开元大道交叉口车辆通行压力，洛阳交警会同相关部门在该路口西侧地面道路北向南方向设置了“潮汐”可变车道。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为进一步提升道路通行效率、优化道路交通秩序，缓解王城大道与开元大道交叉口车辆通行压力，洛阳交警会同相关部门在该路口西侧地面道路北向南方向设置了“潮汐”可变车道。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为进一步提升道路通行效率、优化道路交通秩序，缓解王城大道与开元大道交叉口车辆通行压力，洛阳交警会同相关部门在该路口西侧地面道路北向南方向设置了“潮汐”可变车道，具体通行方式如下： 每天早上7:40—8:40、晚上18:00—19:00，王城/开元北向南地面道路左侧第三车道为左转车道。 其他时间，王城/开元北向南地面道路左侧第三车道为直行车道。 “潮汐”可变车道通过电子提示牌切换车道导向指示标志，并在地面对应设置可变车道标志标线，为便于群众提前规划路线。电子提示牌位置设置在王城/开元北向南右转专用道正上方处，驾驶人按照可变指示牌引导进入可变车道后，按照交通信号灯指示通行。 图片来源：洛阳交警微信公众号 “潮汐”可变车道标志标线比较特殊，地面车道内没有导向箭头，请广大驾驶人途经该处时注意时间段，提前观察可变车道电子提示牌指示信息，正确选择车道，依次通行，保障通行安全有序。⑥