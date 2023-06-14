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洛报集团17件作品获河南新闻奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 15:23

　　日前，第40届河南新闻奖评选结果揭晓，洛阳日报报业集团共有17件作品获奖。

　　河南新闻奖是河南省优秀新闻作品的最高奖项。从2022年开始，河南新闻奖作为省委宣传部“河南省宣传思想工作优秀奖”评比表彰的三个子项目之一，已被正式列为河南省委、省政府批准的奖项。

　　洛阳日报报业集团旗下的《洛阳日报》《洛阳晚报》和洛阳网、掌上洛阳客户端等共有17件作品获奖，涉及消息、通讯、评论、摄影、新闻编排、新闻直播等，其中一等奖1件、二等奖6件、三等奖10件。

　　●一等奖1件

　　消息《“把卢舍那大佛放心地交给下一个千年”》，作者：梁笑宇、刘嘉仪，编辑：蒋颖颖(《洛阳晚报》)。

　　●二等奖6件

　　消息《“洛阳创新”织就绝美“冰丝带”》，作者：陈曦、巴萃，编辑：王继辉、郭晓明(《洛阳日报》)；

　　评论《光阴不负赶路人》，作者：洛平(张庆旭)，编辑：郑征、郭晓明(《洛阳日报》)；

　　新闻直播《龙门石窟50年来首个大型保护工程，卢舍那曾身披金箔》，主创人员：李向红、李燕锋、潘立阁、丁翔宇、李玉丹，编辑：徐翔、陈曦、曹飞龙、杨恒博、申艳辉(掌上洛阳客户端)；

　　新闻摄影《风电运维员：高温高空作业迎高峰》，作者：李卫超，编辑：温燕(《洛阳日报》)；

　　副刊作品《为人知和不为人知的豫剧国宝马金凤》，作者：李向红，编辑：田中够(《洛阳日报》)；

　　新闻编排：2022年5月19日《洛阳日报》04版，主创人员：陈旭照 李琮。

　　●三等奖10件

　　消息《平均亩产659.52公斤！》，作者：白云飞、张向召、徐培枳，编辑：温燕 郭晓明(《洛阳日报》)；

　　消息《当“啤酒”遇上污水处理，双赢！》，作者：李三旺、赵亚虹、王大卫，编辑：梁蛟龙(《洛阳日报》)；

　　通讯《在轨时间突破200天，陈冬创中国航天员之最》，作者：孟山，编辑：石蕴璞(《洛阳日报》)；

　　重大主题报道《洛阳牡丹赠英雄十地联动表真情》，作者：李砺瑾、王若馨、刘嘉仪、陈志强，编辑：蔡艳丽(《洛阳晚报》)；

　　国际传播《“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展上线》，作者：李勇、高均海、戚帅华，编辑：张静静(《洛阳日报》)；

　　典型报道《走在焦裕禄大道上》，作者：孙小蕊 李三旺，编辑：李勇、郝洋(《洛阳日报》)；

　　舆论监督报道：“呼声姐姐”，主创人员：李向红、刘宏波，编辑：集体(洛阳网)；

　　应用创新：洛阳网快卡阅读，主创人员：刘宏波、仝庆超，编辑：刘飞、陈伟、付远明(洛阳网)；

　　新闻编排：今冬，来一场洛阳湿地漫游之旅，作者：申艳辉 李娜 编辑：白云飞(掌上洛阳客户端)；

　　新闻业务研究：《改革破局融合蜕变》，作者：李向红，编辑：张晓燕，发表报刊：《中国报业》。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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