洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳有几家银行提供线上偿还商贷提取住房公积金业务？相关部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 17:09

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我在线上申请办理住房公积金偿还商业贷款提取业务，里面只能选择建设银行、中信银行、招商银行、郑州银行和浙商银行，建议增加其他银行。

　　洛阳市住房公积金管理中心回复：目前，建设银行洛阳分行、中信银行洛阳分行、招商银行洛阳分行三家银行已配合中心开展网厅线上偿还银行商业贷款提取住房公积金业务，近期正在与兴业银行洽谈。

　　中心一直在提升公积金网上业务事项，推广公积金业务网上办理渠道。网厅线上偿还银行商业贷款提取住房公积金业务需要银行配合提供数据核验，非住房公积金管理中心单方可以实现。中心将不断优化完善数字化建设，切实为缴存单位、办事职工提供更加高效、优质便利的服务，实现让数据“多跑路”，群众“少跑腿”。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
孩子说话不清楚，家长别不当回事！
孩子说话不清楚，家长别不当回事！
孩子说话不清楚，家长别不当回事！
    “妈妈，的的(哥哥)拿走了我的灰(飞)机”，童童(化名)一开腔，一个调皮的小伙伴便有模有样的学他说话，引得...
  • ·苦熬十年，他说：我终于能看清她的脸
  • ·老人听信偏方涂农药，瘙痒未治却中毒
  • ·给孩子烫发染发？不建议！
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • “驾校合并”成为洛阳驾培行业改革的...
  • 市场化运作、多元化融资 洛龙区探索出...
  • 闷热感升级，小心应对“桑拿天”
  • 省运会汉服志愿者：讲好洛阳故事 谱写...
  • 省残运会旱地冰壶开赛 洛阳队领跑小组赛
  • “盾构机课堂”开课了 让孩子们假期有...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究政务信息...
  • 国科智谷项目打造“产城人融合空间” ...
  • 栾川县石庙镇龙潭村：构建消费新场景 ...
  • 汝阳县内埠镇双泉村聚焦“一老一小一...
    		•
    百姓呼声
    存量房利率何时能降？建设银行对此回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    青春光影连连看

    龙瀑白河东南去

    蓝天白云

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605