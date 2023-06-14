洛阳有几家银行提供线上偿还商贷提取住房公积金业务？相关部门回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我在线上申请办理住房公积金偿还商业贷款提取业务，里面只能选择建设银行、中信银行、招商银行、郑州银行和浙商银行。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我在线上申请办理住房公积金偿还商业贷款提取业务，里面只能选择建设银行、中信银行、招商银行、郑州银行和浙商银行，建议增加其他银行。

洛阳市住房公积金管理中心回复：目前，建设银行洛阳分行、中信银行洛阳分行、招商银行洛阳分行三家银行已配合中心开展网厅线上偿还银行商业贷款提取住房公积金业务，近期正在与兴业银行洽谈。

中心一直在提升公积金网上业务事项，推广公积金业务网上办理渠道。网厅线上偿还银行商业贷款提取住房公积金业务需要银行配合提供数据核验，非住房公积金管理中心单方可以实现。中心将不断优化完善数字化建设，切实为缴存单位、办事职工提供更加高效、优质便利的服务，实现让数据“多跑路”，群众“少跑腿”。

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