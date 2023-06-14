提醒！恋人之间大额转账 也要注意保留证据

恋人恋爱期间为增进感情往往会互赠礼物，也会产生较多资金往来。关系亲密时，两人不会斤斤计较，可一旦感情破裂，双方不免会产生财产纠纷。

恋人恋爱期间为增进感情往往会互赠礼物，也会产生较多资金往来。关系亲密时，两人不会斤斤计较，可一旦感情破裂，双方不免会产生财产纠纷。

那么，曾经的红包、转账、消费等能否要求对方返还？恋爱2年多、即将步入婚姻殿堂的于先生和慕女士，就因此对簿公堂。2日，记者到洛阳市涧西区人民法院采访了这起案例。

1988年出生的于先生是一家网络公司创始人，离异的他于2016年通过网络，认识了同样离异的慕女士。经过一段时间接触和交往，两人感情日渐浓烈。2020年7月，在双方亲朋好友的见证下，于先生向慕女士求婚成功。

然而“王子与公主的幸福生活”终归是藏在童话故事里，求婚成功后，幸福美满的婚姻生活并未如愿到来，2022年1月，于先生和慕女士因琐事发生纠纷并分手。

于先生称，基于婚礼筹备、购置婚房婚车等事由，2020年12月至2022年1月期间，他通过微信、支付宝、银行卡等多种方式，共向慕女士转款近百万元，金额巨大，单笔转账金额均已远超普通恋爱关系的日常性消费，现双方分开，已有的结婚计划和承诺无法实现，慕女士应返还这些钱款。

对于于先生的说法，慕女士不认同。她认为，双方均为完全民事行为能力人，对自己的行为有足够认知，发生赠与行为时均系双方自愿，钱款不应退还。且在共同生活期间，慕女士将于先生赠与的金钱，用于照顾于先生的父母、孩子以及共同生活开支，现双方关系破裂，于先生要求返还，有失诚实守信的基本道德。

双方协商未果，于先生将慕女士诉至涧西区人民法院，

“恋爱期间男女互相给付未超过合理范围的财物应认定为一般赠与，这部分赠与一旦将财物交付，赠与合同即成立并生效，非因法定情形，赠与人不得撤销赠与。”法官介绍，结合双方日常消费水平、交往期间的转款记录以及部分款项备注“‘媳妇，辛苦了’‘买套衣服穿’”等情况，对未超过双方交往期间正常开支范畴的款项认定为一般赠与，于先生要求返还，于法无据，不予支持。

法官说，对于金额较大，明显超过双方交往期间正常开支范畴的给付金额，是基于将来缔结婚姻为目的支付的款项，因该目的已无法实现，这部分款项属于没有合法依据取得的财产，接受转账的一方构成不当得利，利益所有权人请求返还的，不当得利者有义务返还。本案中，因双方感情基础丧失，缔结婚姻目的已无法实现，于先生向慕女士大额转账的50万元，对于慕女士来说，属于不当得利，于先生要求返还该部分款项，慕女士应当返还。

日前，洛阳市中级人民法院维持了涧西区人民法院一审判决，判决慕女士返还于先生50万元。

法官提醒：现实生活中，多数情侣在恋爱时互赠礼物，存在频繁经济往来。热恋中的人往往不会对金钱斤斤计较，但是当激情褪去、感情破裂，那些曾以爱情为基础的金钱往来，就成为了矛盾爆发的导火索。恋爱中，大家需以诚相待，如有必要，可做好大额资金往来的证据保留，以便在发生纠纷时，更好保护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张春龙 张焕静）