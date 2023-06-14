洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！恋人之间大额转账 也要注意保留证据
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 15:23

　　恋人恋爱期间为增进感情往往会互赠礼物，也会产生较多资金往来。关系亲密时，两人不会斤斤计较，可一旦感情破裂，双方不免会产生财产纠纷。

　　那么，曾经的红包、转账、消费等能否要求对方返还？恋爱2年多、即将步入婚姻殿堂的于先生和慕女士，就因此对簿公堂。2日，记者到洛阳市涧西区人民法院采访了这起案例。

　　1988年出生的于先生是一家网络公司创始人，离异的他于2016年通过网络，认识了同样离异的慕女士。经过一段时间接触和交往，两人感情日渐浓烈。2020年7月，在双方亲朋好友的见证下，于先生向慕女士求婚成功。

　　然而“王子与公主的幸福生活”终归是藏在童话故事里，求婚成功后，幸福美满的婚姻生活并未如愿到来，2022年1月，于先生和慕女士因琐事发生纠纷并分手。

　　于先生称，基于婚礼筹备、购置婚房婚车等事由，2020年12月至2022年1月期间，他通过微信、支付宝、银行卡等多种方式，共向慕女士转款近百万元，金额巨大，单笔转账金额均已远超普通恋爱关系的日常性消费，现双方分开，已有的结婚计划和承诺无法实现，慕女士应返还这些钱款。

　　对于于先生的说法，慕女士不认同。她认为，双方均为完全民事行为能力人，对自己的行为有足够认知，发生赠与行为时均系双方自愿，钱款不应退还。且在共同生活期间，慕女士将于先生赠与的金钱，用于照顾于先生的父母、孩子以及共同生活开支，现双方关系破裂，于先生要求返还，有失诚实守信的基本道德。

　　双方协商未果，于先生将慕女士诉至涧西区人民法院，

　　“恋爱期间男女互相给付未超过合理范围的财物应认定为一般赠与，这部分赠与一旦将财物交付，赠与合同即成立并生效，非因法定情形，赠与人不得撤销赠与。”法官介绍，结合双方日常消费水平、交往期间的转款记录以及部分款项备注“‘媳妇，辛苦了’‘买套衣服穿’”等情况，对未超过双方交往期间正常开支范畴的款项认定为一般赠与，于先生要求返还，于法无据，不予支持。

　　法官说，对于金额较大，明显超过双方交往期间正常开支范畴的给付金额，是基于将来缔结婚姻为目的支付的款项，因该目的已无法实现，这部分款项属于没有合法依据取得的财产，接受转账的一方构成不当得利，利益所有权人请求返还的，不当得利者有义务返还。本案中，因双方感情基础丧失，缔结婚姻目的已无法实现，于先生向慕女士大额转账的50万元，对于慕女士来说，属于不当得利，于先生要求返还该部分款项，慕女士应当返还。

　　日前，洛阳市中级人民法院维持了涧西区人民法院一审判决，判决慕女士返还于先生50万元。

　　法官提醒：现实生活中，多数情侣在恋爱时互赠礼物，存在频繁经济往来。热恋中的人往往不会对金钱斤斤计较，但是当激情褪去、感情破裂，那些曾以爱情为基础的金钱往来，就成为了矛盾爆发的导火索。恋爱中，大家需以诚相待，如有必要，可做好大额资金往来的证据保留，以便在发生纠纷时，更好保护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张春龙 张焕静）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子说话不清楚，家长别不当回事！
    孩子说话不清楚，家长别不当回事！
    孩子说话不清楚，家长别不当回事！
        “妈妈，的的(哥哥)拿走了我的灰(飞)机”，童童(化名)一开腔，一个调皮的小伙伴便有模有样的学他说话，引得...
  • ·苦熬十年，他说：我终于能看清她的脸
  • ·老人听信偏方涂农药，瘙痒未治却中毒
  • ·给孩子烫发染发？不建议！
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • “驾校合并”成为洛阳驾培行业改革的...
  • 市场化运作、多元化融资 洛龙区探索出...
  • 闷热感升级，小心应对“桑拿天”
  • 省运会汉服志愿者：讲好洛阳故事 谱写...
  • 省残运会旱地冰壶开赛 洛阳队领跑小组赛
  • “盾构机课堂”开课了 让孩子们假期有...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究政务信息...
  • 国科智谷项目打造“产城人融合空间” ...
  • 栾川县石庙镇龙潭村：构建消费新场景 ...
  • 汝阳县内埠镇双泉村聚焦“一老一小一...
    		•
    百姓呼声
    存量房利率何时能降？建设银行对此回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    青春光影连连看

    龙瀑白河东南去

    蓝天白云

    致敬高温下的劳动者
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605