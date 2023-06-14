洛阳“公交调线”为何频繁？记者带您揭秘调整背后的“秘密”

日前，洛阳市“新33路”公交开通运营，该线路整合原33路和66路公交，优化原有线路、站点、发车时间，赢得市民好评。

日前，洛阳市“新33路”公交开通运营，该线路整合原33路和66路公交，优化原有线路、站点、发车时间，赢得市民好评。

“新33路”是近年洛阳市持续优化调整公交线路的一个缩影。那么，近年洛阳市频频进行“公交调线”的目的是什么？有什么作用？记者就此走访了洛阳市公交集团。

公交网络庞大 平均每周调线1次

公交既承担着群众出行重任，也是城市文明和发展的折射点。

洛阳市公交集团最新统计数据显示，截至目前，洛阳中心城区共有城市公交线路142条，公交车有2800余辆，公交场站有38处，公交站点多达2000余个。可以说，车、线、站、场及其他附属设施共同织就了一张覆盖中心城区的庞大公交线网。

近年来，洛阳市城市框架不断拉大，城市面貌日新月异。如何跟上城市发展的节奏，不断满足群众基本出行需求、个性出行需求，是洛阳公交系统一直在研究和作答的“必选题”。而动态优化调整线路，就是一剂良方。

据统计，仅2023年至今，洛阳市“动”了公交线路40条，其中新开4条、优化36条，平均每周优化调整线路1次。通过线路优化调整(包括新开)，既让公交填补了空白区域，也让一些高度重合线路化繁为简，更加方便群众出行、节约公共交通资源。