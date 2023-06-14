今年前7个月，洛阳“三大改造”项目多项数据同比显著增长

产业高质量发展动力更足！昨日，我市制造业“三大改造”观摩活动暨工作推进会召开。会议透露，今年前7个月，全市“三大改造”项目开工数、竣工数、完成投资额，较去年同期分别增长33.9%、61.3%、64.7%。

产业高质量发展动力更足！昨日，我市制造业“三大改造”观摩活动暨工作推进会召开。会议透露，今年前7个月，全市“三大改造”项目开工数、竣工数、完成投资额，较去年同期分别增长33.9%、61.3%、64.7%。

当日活动实地观摩了中集凌宇、洛轴科技、兰迪玻璃、龙海玻璃和建龙微纳等5家“三大改造”成效明显企业，听取了全市“三大改造”项目、工业项目建设情况及部分县区“三大改造”工作汇报，并就下一步重点工作进行部署。

会议指出，实施“三大改造”已成为全市工业领域高度共识，是我市优化存量的必由之路、扩大投资的关键一招、企业提升竞争力的现实要求。下一步，全市各部门、各县区要持续贯彻落实市委产业发展“136”工作举措，聚焦转型升级关键环节，结合产业实际和企业需求，深入实施新一轮更高水平的高端化、智能化和绿色化“三大改造”，推动思想观念再解放，打造一批数字化运用水平高、可复制推广的改造案例；政府服务再主动，持续提升“三大改造”要素保障效能；融资机制再创新，及时保障“三大改造”重点项目融资需求；成果转化再提速，把创新落到产业转型发展上，为全市企业深入实施“三大改造”提供强有力科技支撑。

副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王正豪)