洛阳市纪委常委会召开会议

1日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第七次集体学习和在四川考察时的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

1日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在中共中央政治局第七次集体学习和在四川考察时的重要讲话精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，强化政治监督是纪检监察机关肩负的重大政治责任，是纪检监察工作高质量发展的时代命题。全市纪检监察机关要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终保持政治上的清醒坚定。要紧盯习近平总书记和党中央关注的重点工作，坚决做到有令则行、有禁则止，确保各项决策部署在执行过程中不偏向、不偏航。要全面贯彻落实市委“三个统一”要求，牢固树立“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，紧盯产业发展、城市提质和乡村振兴“三项重点工作”，用好政治监督“清单+台账”工作机制，及时发现和纠正工作上的偏差，不断推进政治监督具体化、精准化、常态化。

会议指出，贯彻落实市委“四敢”意见和市纪委监委实施办法，需要长期坚持、久久为功。要认真落实“三个区分开来”，充分调动全市上下干事创业、共谋出彩的积极性主动性创造性。要监督推动各级党委(党组)认真履行主体责任、职能部门充分发挥职能优势，构建完善各尽其责、合力攻坚推动“四敢”的工作格局。要常态化开展检查督导，深入查摆贯彻落实中的短板漏洞，以“四敢”担当汇聚起洛阳高质量发展的磅礴力量。

会议研究审议了加强纪检监察干部队伍建设的有关文件。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)