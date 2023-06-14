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洛阳市政协召开党组会议和主席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 09:02

　　昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议暨党组理论学习中心组集体学习研讨会、市政协十四届六次主席会议。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，省委、市委近期重要会议精神；学习《中国共产党统一战线工作条例》和中央统战工作会议精神，围绕“贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，发挥人民政协制度优势和专门协商机构作用，推动统战工作高质量发展”主题进行研讨交流；审议市政协相关工作规则及调研报告；听取市政协机关2023年上半年党的建设、党风廉政建设、意识形态工作情况汇报和各专门委员会、调研室、办公室上半年工作总结和下半年工作打算。

　　孙延文强调，统一战线因团结而生，靠团结而兴。全市政协系统要深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，正确认识人民政协与统一战线的关系，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥政协制度优势，广聚团结奋斗之力。要围绕市委中心工作，持续提高协商效能，聚焦具体问题提升建言资政水平，以“小切口”解决大问题，推动议政建言“软实力”转变为推进工作的“硬招数”。要坚持目标导向、问题导向、结果导向，认真总结上半年工作，进一步增强做好下半年工作的责任感、紧迫感，自我加压、真抓实干，发挥好人民政协专门协商机构功能，围绕主责主业做优做强提案办理、反映社情民意信息、“有事好商量”、委员会客厅等履职载体，高标准、高质量完成全年目标任务，着力推动全市政协工作争一流、上水平、出亮点。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 马乐 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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