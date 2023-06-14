河南中科富吉高纯电子特气与混配项目一期即将建成投用

近日，在河南中科富吉气体科技有限公司高纯电子特气与混配项目一期施工现场，工人正在安装调试机械设备。项目一期即将建成投用。

近日，在河南中科富吉气体科技有限公司高纯电子特气与混配项目一期施工现场，工人正在安装调试机械设备。项目一期即将建成投用。 近日，在河南中科富吉气体科技有限公司高纯电子特气与混配项目一期施工现场，工人正在安装调试机械设备。项目一期即将建成投用。 该项目位于孟津区先进制造业开发区，建成后生产液氧、液氮、高纯氙气、高纯氪气及电子特气等产品，产品主要用于电子、半导体、化工、医疗等领域。项目达产后不仅可增加近百个就业岗位，还将有效带动孟津区域经济发展。(洛报融媒·洛阳网记者 梅占国 通讯员 郑占波 摄)