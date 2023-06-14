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国科智谷项目打造“产城人融合空间” 创造优质创新创业环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:47

项目施工现场

　　塔吊林立，工人忙碌。

　　近日，在涧西区秦岭南路与祁连路交叉口，开工9个月的洛阳国家大学科技园国科智谷项目(简称国科智谷项目)智能中试厂房雏形已现。

　　“还没建成，已经有20多家企业进驻。吸引他们的，正是我们‘上下班不用长途奔波，左右手就是合作伙伴’的创业环境。”洛阳国家大学科技园招商部主任郭旭龙信心满满地说。

　　作为省重点项目的国科智谷项目总投资20亿元，主要建设独栋研发厂房、组合研发厂房、智能中试厂房、总部办公楼及相关生产配套设施，重点引进智能制造、新能源、新材料和生物医药类产业化项目。为了创造优质创新创业环境，该项目遵循的，正是当下很火的“科技产业社区”理念。

　　“我们的智能中试厂房，可以说完全为科技型生产企业量身定制。”郭旭龙说，从3米到8米的中试基地层高、每平方米800公斤的楼层承重，到载货量达2吨的货梯、外墙近4米宽的吊装口，再到货车直达的“双首层”设计、自由分割的生产空间，一切设计充分考虑不同类型生产设备的安装和运行，满足各类型企业个性化产业化需要。

项目效果图

　　在生活配套方面，该项目紧临科技园现有的员工餐厅、商超、健身中心等，与附近居民社区仅一街之隔，企业人才也能享受到完善的配套服务。

　　可以说，项目及周边，有衣食住行，有技术创新，也有生产制造。一头是办公大楼科技研发与厂房产线落地转化，一头是完善的居住、商业等配套生活服务，一个“产城人融合空间”近在眼前。

　　按照建设计划，该项目一期10栋研发大楼和中试厂房今年年底前达到进驻条件。明年12月，项目一期、二期共26栋中试厂房和研发大楼全部竣工。

　　项目全部建成后，将形成全链条、全周期、全要素的产业创新生态，打造产城人融合发展示范区，吸引一批高新技术企业、科技型中小企业、专精特新“小巨人”企业等创新型企业落户，为我市建设国家创新高地提供坚强支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 胡剑颖 张婧悦 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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