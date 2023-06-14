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把邻里中心作为最主要抓手——推动洛阳城市功能品质不断迈上新台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:41

　　谁说邻里中心是沿海发达城市的专属！

　　暑假义务托管孩子，解除上班一族的后顾之忧；旧厂房改建成乐养居，老年人在家门口享受就餐、康养服务；老礼堂改成了室内运动场，年轻人聚在一起打篮球、羽毛球……行走在洛龙区石油社区邻里中心，各种公共服务便利又齐全，满满的烟火气扑面而来。

　　这是最近《人民日报》对我市邻里中心建设报道的场景之一。透过记者的实地走访，令人真切感到，洛阳人对邻里中心的欢迎，邻里中心建设，抓到了群众的心坎上！

　　百姓需要什么，我们就抓什么。着眼紧紧扭住城市提质当下重点，市委书记江凌在2023年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会上指出，要抓好邻里中心建设，把邻里中心作为城市提质的最主要抓手。

　　城市提质，提的城市功能品质的“质”，是公共服务的“质”。邻里中心作为城市公共服务的最小单元，离几百万城市居民最近，关乎城市“绝对多数”的幸福感、获得感，把邻里中心建设抓好了，推动公共服务下沉到群众身边，补齐了短板，就能起到提纲挈领、纲举目张的效果，快速提升城市服务水平，惠及更多人，让洛阳百姓生活更幸福、更安全、更舒适、更便利。

　　再好的设想，抓不紧也是飘在空中落不了地。短短一年多，我市邻里中心建设遍地开花，目前已建成124个邻里中心，把公共服务送到居民身边，以城市功能品质的跃升回应了百姓的“伸长脖子盼望”。

　　这是实干实效的跃升。“门庭若市就是成功，门可罗雀就是失败。”瀍河区利民街邻里中心打造“街区式”邻里中心，为辖区1.2万余名居民提供全年龄段服务；伊滨区新源嘉苑社区邻里中心融入便民裁缝、便民理发等35项服务功能，打造“一站式”美好生活体验站……不等不靠提升公共服务，激发了“邻聚力”。

　　这是敢闯敢试的跃升。邻里中心要运营好，不创新不行。洛龙区修文坊邻里中心内天街轴线等文化元素随处可见，用里坊文化的创新表达和活态保护，点亮居民诗意生活；涧西区重三社区老年餐厅对外开放，老人吃饭两荤两素仅10元，仍能长效运营……敢于打破条条框框，让家门口的幸福触手可及。

　　正是实干加巧干干出了成效，我们才有底气承诺，集中利用今明两年时间，确保各城市区实现“至少建成一个片区级邻里中心、社区级邻里中心全覆盖、有条件的居民小区尽可能多建邻里中心”目标。当然也要看到，仍有部分城市区邻里中心建设缓慢，邻里中心建设软性服务还需提升，群众自治还需加强。

　　行百里者半九十。当前，邻里中心建设任务过半，正是吃劲的时候，越是吃劲就越要铆足劲。这需要我们牢牢把握“主要抓手”，坚持问需于民，老百姓需要什么，就建什么，用老百姓是否愿意来衡量邻里中心好不好；进一步引入市场机制，创新投融资模式，多方筹措资金，让邻里中心运营可持续；进一步引导群众参与，激发“三自”组织活力，把邻里中心打造成群众愿来想来的活动中心。

　　只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌。承诺既出，使命必达；实干拼搏，方能致远！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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