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栾川县石庙镇龙潭村：构建消费新场景 “抱团发展”促共赢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:37
项目美学空间场景

　　日前，在栾川县石庙镇龙潭村村口的沃地农场二期项目，不少游客在瓜果大棚间穿梭，享受采摘乐趣。再往里走，“90后”农场主张杏杏正在张罗农场美学空间的场景布置，忙得不可开交。

　　“美学空间是我们建设的新项目，是结合农业特点构建的消费场景，布局有手工制作、书吧、展示厅、沙池等项目，可满足游客的不同需求，同时带动农产品销售。”张杏杏笑着说，随着项目的增多，游客也多了不少。在张杏杏的推动下，这些项目正与乡村产业、文化资源有机结合，推进整村发展。

　　张杏杏是栾川人，2018年在该县开了一家烘焙店，后又从事草莓种植。“这里群山环绕，环境优美，平均海拔800米，昼夜温差大，十分适宜发展草莓种植、采摘。”经过现场考察后，她选择了龙潭村。让她意外的是，第一年草莓就获得丰收，而且供不应求。随后，她还引进西瓜、番茄、冬桃等品种，确保一年四季水果不断。

　　然而，不少游客在采摘过程中有了新的需求。“你们这里有其他玩的项目吗？”有游客主动向张杏杏咨询。“依靠单一的采摘已经无法满足消费需求了。”张杏杏说，构建新消费场景的想法浮现在她的脑海中。

　　“要想真正留住游客，就要让他们住得舒服、玩得惬意、吃得满意。”张杏杏说。于是，她决定以观光农业为主体，配套建设手工制作、餐饮、咖啡及游乐等项目，打造集批发、零售、采摘、体验、观光于一体的田园综合欢乐园。

　　要想发展壮大，“单打独斗”不如“抱团发展”。张杏杏明白，要想更好地发展，还需要和全村资源有机结合。

　　张杏杏这个农场所在的龙潭村，近年来有不少乡贤返乡创业，实施了艾草、康养基地等项目。村民改建的民宿，以及村里建设的乡愁博物馆，都可能成为游客的落脚地。于是，她加强与村里的联系，进一步盘活资源，推动资源共享，让游客留在龙潭村。

　　得益于“三变”改革，去年张杏杏通过土地流转拿到30亩土地，沃地农场二期项目开始建设。“我想通过建设项目把游客留下来，然后推动游客分流，带火其他项目。”张杏杏介绍。走出农场，沿着村子新修的骑行步道，游客既可以享受眼前美景，又可以到村里的乡愁博物馆游览，还可以选择在村里留宿，欣赏夜间的满天星光。

　　“我们将充分发挥区位优势，进一步挖掘本地资源，让资源有机结合，带动更多村民增收致富。”龙潭村党支部书记卢柳艳表示。(洛报融媒记者 吕百营 实习生 季新一 闫雪婷 通讯员 侯豫炯 李莎 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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