市场化运作、多元化融资 洛龙区探索出老旧小区改造好路子

“加装电梯不仅不花一分钱，连后期的使用和维护费用也不用我们出，18年房龄的‘老破小’瞬间变成了电梯‘洋房’！”昨日，谈及社区为大家免费加装电梯的事情，洛龙区龙兴小区居民言语中难掩喜悦之情。

开栏语

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旧貌换新颜 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄

“加装电梯不仅不花一分钱，连后期的使用和维护费用也不用我们出，18年房龄的‘老破小’瞬间变成了电梯‘洋房’！”昨日，谈及社区为大家免费加装电梯的事情，洛龙区龙兴小区居民言语中难掩喜悦之情。

在老旧小区改造中，洛龙区强化市场化思维，通过积极争取政策资金、盘活集体资产、引入社会资本等方式，推动龙兴社区为群众免费加装173部电梯，探索出一条老旧小区改造的好路子。

老旧小区亟待换新颜

工人正在加装电梯

走进龙兴小区，老人、小孩正在刚建成的广场上休憩玩耍，新刷的房屋外立面整洁美观，加装电梯的施工人员忙得热火朝天，各项改造工作都在有条不紊地进行。

龙兴小区建成于2005年，主要用于洛龙区安置原古城乡焦屯村的征迁群众，现有住户2210户，共45栋楼。

因小区年代久远，近几年逐渐出现了屋顶漏雨、管网老化、线缆杂乱等问题。“群众反映最强烈、最突出的问题是老人等上下楼不方便，加装电梯迫在眉睫。”洛龙区古城街道龙兴社区党支部书记焦朝辉介绍。

然而，投资大、群众意见不统一等现实困难让加装电梯难上加难。

经过前期测算，若小区内45栋楼全部加装电梯，共需173部，预计花费7785万元。

面对难啃的骨头，该如何破局？“如果能够免费为居民加装电梯，就能打开突破口，有望解决这一难题了。”焦朝辉说。