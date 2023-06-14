“驾校合并”成为洛阳驾培行业改革的核心动作

一块牌子、一套人马、一个价格，驾校教练和车辆根据实际需求流动，学员花一样的钱即可就近入学……目前，洛阳驾培行业改革方兴未艾，“驾校合并”成为核心动作。

在我市一驾校，教练指导学员练车

一块牌子、一套人马、一个价格，驾校教练和车辆根据实际需求流动，学员花一样的钱即可就近入学……目前，洛阳驾培行业改革方兴未艾，“驾校合并”成为核心动作。

什么是“驾校合并”？为何合并？好处几何？记者近日走访了市道路运输服务中心培训服务科(下称培训服务科)和已完成合并的铭源驾培集团(下称铭源集团)。

驾校数量10年翻一番 驾培市场供大于求

顾名思义，“驾校合并”是依托规模较大、运作模式成熟的驾培机构进行机构整合，优化使用师资、硬件、服务、品牌等资源，这样既利于企业发展壮大、行业部门监管，也能让市场更透明，使学车群众更放心。

为何要合并？这要从10年前说起。

彼时，全市(含县区)驾培机构不足百家，且行业准入制度为“许可制”，开办驾培机构需要经过严格的审批程序，所以一年到头也新增不了几家驾培机构。2021年，行业准入制度变为“备案制”，这种制度实际上是一种诚信准入制度，虽然开办驾培机构的“硬杠杠”没有变，但相比“许可制”宽松了不少，驾培机构数量逐年递增。

“那时是‘全民学车’时代，驾校很红火。”铭源集团负责人周治国说，驾校多了，但学车的人也多，所以在相当长一段时间内，行业很繁荣。

10年间，市场基本饱和。培训服务科最新统计数据显示，目前全市驾培机构已达到227家，仅市区就有96家。驾培机构数量10年翻一番，且规模不一、良莠不齐，当年的“60后”“70后”“80后”“90后”等学车主力军基本上都已“拿照”，市场出现供大于求的状态。