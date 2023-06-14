李白作有《古风》五十九首，内容丰富，非一时一地之作，但因为体制相同，便结集在一起，以《古风》为题。

西上莲花山，迢迢见明星。

素手把芙蓉，虚步蹑太清。

霓裳曳广带，飘拂升天行。

邀我登云台，高揖卫叔卿。

恍恍与之去，驾鸿凌紫冥。

俯视洛阳川，茫茫走胡兵。

流血涂野草，豺狼尽冠缨。

——唐·李白《古风》其十九

李白作有《古风》五十九首，内容丰富，非一时一地之作，但因为体制相同，便结集在一起，以《古风》为题。

这首大约作于天宝十五载(公元756年)安禄山攻破洛阳之后，是一首用游仙体写的古诗。

李白不愧被称为“谪仙人”，诗歌想象力丰富，天马行空，把人从凡间带到缥缈的天上。

诗人想象自己登上了西岳华山的最高峰莲花峰，看到了仙袂飘飘的玉女，玉女纤纤素手拈着芙蓉花，凌空飞舞。

美丽的玉女邀请诗人来到华山云台峰，与仙人卫叔卿相见。

神仙卫叔卿曾受邀见汉武帝，本以为自己必受礼遇，谁料竟被皇帝视作下人，于是大失所望，飘然而去。

天宝初年，李白怀揣远大理想，进入朝堂，却不被唐玄宗重用，后被“赐金放还”。

诗人郁郁不得志，想得道成仙，但未达成心愿，安史之乱爆发，彻底打破了他游仙的美梦。

安禄山攻陷洛阳，百姓惨遭屠戮，甚是凄惨。而杀害百姓的人，高坐于庙堂之上，在诗人眼里，他们与豺狼无异。

我们所熟悉的李白，是写下“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”等豪放、洒脱诗句的浪漫主义诗人，其实，李白也有一颗忧国忧民之心。

宋人多尊杜甫而贬李白，王安石曾这样评价李白：“李白诗词迅快，无疏脱处，然其识污下，十句九句言妇人、酒耳。”意思是说，李白只晓得风花雪月，没有家国情怀，见识不高。这种观点未免有失偏颇，其实，“诗仙”也胸怀天下，渴望报效国家，只是未能得偿所愿。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)