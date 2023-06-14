“盾构机课堂”开课了 让孩子们假期有“趣”处

“‘洛阳智造’让国产超大型盾构机装上‘中国心’！”1日，在老城区道北路街道隧道集团社区暑期公益托管班里，“盾构机课堂”开课了。孩子们在这里学习盾构机知识，让假期有“趣”处。盾构机科普知识进社区活动，在我市尚属首次。

“‘洛阳智造’让国产超大型盾构机装上‘中国心’！”1日，在老城区道北路街道隧道集团社区暑期公益托管班里，“盾构机课堂”开课了。孩子们在这里学习盾构机知识，让假期有“趣”处。盾构机科普知识进社区活动，在我市尚属首次。

在“盾构机课堂”上，志愿者引导孩子们观察盾构机模型及各种测绘工具，详细讲解其原理，并手把手指导孩子们进行现场测绘。通过仪器看到远处的物体，孩子们不禁发出阵阵惊呼。课堂上还设置了抢答环节，互动的方式让孩子们了解更丰富的盾构机知识。记者在现场看到，教室里张贴了盾构机结构图案及相关知识解析，寓教于乐，寓学于趣。

“以前暑假我就在家学习，现在在托管班，哥哥姐姐带我们做了火山喷发、水火箭等好多小实验，感觉特别有意思！”家住顺峰·状元府邸小区的张雨乐今年8岁，在参加了“盾构机课堂”后兴奋地说，在这里收获了友谊、学习了知识，也开阔了眼界。

作为志愿者，洛阳铁路信息工程学校教师段茉莉说，借助自己专业的优势，在给孩子们带来更多科学小知识的同时，也收获了孩子们的天真、烂漫。

道北路街道相关负责人表示，为解除暑期家长的后顾之忧，让孩子们度过一个快乐充实的假期，辖区结合洛阳工业特色，首次将盾构机科普知识带入社区，引导孩子们学习科学知识，提升科学素质；另外，还依托社区图书室、会议室开办社区暑期公益托管班，开展故事分享会、读书比赛、书法作品展示等活动，让孩子们学会表达分享，感受阅读的乐趣，学习并传承中华优秀传统文化。

据了解，目前，道北路街道办事处已在街道新时代文明实践所儿童之家和隧道集团社区邻里中心两个地方开办暑期公益托管班，接收儿童40余名。其中，隧道集团社区公益托管服务以辖区6岁到12岁年龄段学生为招收重点，安排了电影赏析、非遗手工体验、图书分享等多项精彩课程，时间为每周一至周五9：00至12：00、14：00至17：30，将持续至8月底。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 文/图)