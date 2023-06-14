与电影《长安三万里》中描述的不同，在历史上，李白因站错队锒铛入狱，老友高适置若罔闻，未施援手，搞得“诗仙”失望透顶，直言“兄弟尚路人，吾心安所从”。

与电影《长安三万里》中描述的不同，在历史上，李白因站错队锒铛入狱，老友高适置若罔闻，未施援手，搞得“诗仙”失望透顶，直言“兄弟尚路人，吾心安所从”。

李白的粉丝因此对高适很有意见，指责他见死不救、功利、现实。

但若叫杜甫的粉丝来说，高适可是个有情有义的大好人啊！杜甫落魄之时，高适倾囊相助，生动诠释了人间自有真情在。

同是好哥们儿，高适为何厚此薄彼？

患难见真情

杜甫在洛阳的姑妈家长大，像他周围的河南人一样厚道。虽然命运坎坷，但他始终不忘初心，真诚坦荡。

公元744年，杜甫和李白在洛阳一见如故，携手去找好哥们儿高适，三人骑马同游河洛，结为挚友。

杜甫酷爱写诗。他崇拜李白的才华，欣赏李白的真性情。

安史之乱爆发后，知交零落，各自天涯。杜甫知道李白天真率性，萦记他的安危，为李白写了许多首诗。

公元757年，李白被当成反贼的同伙投入大牢，命悬一线。幸得高官郭子仪等人帮腔求情，唐肃宗才网开一面，将李白流放夜郎(西南边境)。

平日里围着李白转的那些人缄默不语，唯有杜甫勇敢地站出来，作《梦李白二首》《天末怀李白》，为李白鸣不平。

“冠盖满京华，斯人独憔悴”，心疼李白哥哥！

“文章憎命达，魑魅喜人过”，你们这些坏人嫉妒李白！

此时，杜甫与李白已经十几年未见，但这份真挚的友情芬芳如故。

天涯喜相见

对待高适，杜甫也是一片真心。

安史之乱爆发后，杜甫先是北上秦州(今甘肃境内)避乱，后来几经辗转，又携妻带子南下漂泊，靠着好友们的帮扶在成都浣花溪畔落下脚来。

那些年，杜甫寄人篱下，艰难求生，一家老小吃不饱，穿不暖，日子很苦。即便如此，他仍忧国忧民，悲悯众生，盼望“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”；他仍惦念老朋友，常常写诗问候。

早在高适跟着大将哥舒翰闯荡河西时，杜甫就常给他写诗寄信，字里行间都是对朋友的关怀和鼓励。高适事业有成，杜甫没有一丝妒忌，马上点赞、喝彩——虽然我活得很失败，但只要朋友你获得成功，我就感到高兴！

公元758年春，皇帝听信谗言，将高适撵到东都洛阳，让他任太子少詹事，坐冷板凳。高适甚是愁闷，幸有杜甫与他诗信往来，略可宽慰。

官场人心复杂，尔虞我诈，与杜甫这份单纯明朗、不掺利益的友谊让高适感到舒心。

公元759年，蜀中动乱，高适重获重用，相继出任蜀州刺史、彭州刺史；公元761年，又改任成都尹、剑南西川节度使。

史载，高适常到杜甫草堂做客，送米送菜又送钱，接济杜老弟。

老友久别重逢，杜甫欢喜异常，感叹“行色秋将晚，交情老更亲”。彼此知根知底的两个人，三杯两盏下肚，敞开心扉，互相倾吐平日里不足为外人道的酸甜苦辣，“天涯喜相见，披豁对吾真”，说不完的知心话。

年已花甲的高适，写了一首《人日寄杜二拾遗》，感怀人生的种种遗憾：“今年人日空相忆，明年人日知何处？一卧东山三十春，岂知书剑老风尘。龙钟还忝二千石，愧尔东西南北人。”

今夕复何夕

人生不相见，动如参与商。杜甫感激高适的接济，也理解对方在李白落难之时的身不由己。

时光匆匆催人老，命运让昔日携手同游的三人天各一方。

公元759年，关中大旱，朝廷大赦天下，李白重获自由，写下千古名篇《早发白帝城》，“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。

公元762年，唐肃宗驾崩，唐代宗上台，永王被平反，“诗仙”李白魂归明月，告别人间。同年冬，唐军收复中原。

杜甫在《闻官军收河南河北》中写道，他“漫卷诗书喜欲狂”“便下襄阳向洛阳”，一路上“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”。然而，因种种原因，他终被困在南方，一直未能回归故乡。

公元770年，穷困潦倒的“诗圣”在一条小船上去世。

高适是三人之中混得最好的。公元764年，功勋卓著的他奉旨还京，进封渤海县侯，成了唐代唯一因军功而封侯的诗人。次年离世。

往事终成云烟。是非功过任人评说，李、杜、高同游河洛的快乐时光定格在浩瀚的历史长河中，谁也无法抹去。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)