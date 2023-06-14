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中级护理员职业技能培训 这些护理技巧很实用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:45

培训现场

　　近日，市民政局举办了中级护理员职业技能培训班，两天的集中授课和实训，让全市50余名护理员受益匪浅。

　　这里，记者邀请此次培训班的讲师为大家介绍一些老年人护理实用技巧。

　　●身体清洁

　　皮肤清洁：洗脸、洗脚、沐浴、擦浴、会阴清洁、修剪指甲。

　　毛发清洁：剃头、洗头、梳头、剃须。

　　口腔清洁：漱口、刷牙。

　　其他清洁：清除眼部、耳内、鼻腔分泌物。

　　清洁目的：清洁身体表面、消除疲劳、促进血液循环、改善睡眠、提高皮肤新陈代谢速度、增强抗病能力。

　　老年人因生理机能衰退及疾病等因素导致机体受损。例如，摔倒后导致骨折、卧床老年人发生低蛋白血症而引起全身水肿、不可避免性压疮等。

　　在清洁过程中应注意观察老年人的情况，如有异常应立刻停止。在操作过程中应注意保护老年人的受伤部位，避免二次伤害。

　　●老年人日常活动训练

　　训练目的：建立老年人自我康复意识，充分发挥其主观能动性，提高自信心，重现生活的激情；维持老年人的基本日常活动，调动并挖掘其自身潜力，减少、降低对他人的依赖；进一步改善老年人的躯体功能，包括关节的灵活性、肌体的协调性与平衡能力，帮助其回归家庭、重返社会。

　　举例，指导偏瘫老年人进行家务活动训练。

　　步骤1：告知

　　告知老年人要进行的训练，取得配合。

　　步骤2：评估

　　评估老年人身体情况及配合程度，询问其参与意愿。

　　步骤3：进行工作准备

　　步骤4：操作方法

　　①指导老年人单手切菜。

　　②指导老年人单手扫地、拖地。

　　教会老年人用替代的方法代偿身体缺陷；与老年人一起讨论家务活动中的计划安排及家务活动中的安全问题；指导老年人做家务时正确分配和保存体能，注意劳逸结合；必要时改造家居环境。

　　●与老年人沟通的技巧

　　态度要真诚、友善，要有礼貌并以老年人习惯或喜欢的方式进行沟通。

　　与老年人说话措辞要准确，语调要平和，避免其自尊心受到伤害。

　　说话时要面对老年人，以便相互之间看到对方的面部表情，增强沟通的效果。

　　向老年人询问时，要把问题说得简单、清楚。一次只向老年人提出一个问题，以便对方回答。

　　在与老年人交谈时要核实是否准确理解了对方表达的意思，如果没有听清楚，可请对方再说一遍，或者重复一下自己的理解，并让其确认。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 李思睿/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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