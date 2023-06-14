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汝阳县内埠镇双泉村聚焦“一老一小一青壮” 增强乡里中心服务功能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.03 08:26

　　“开饭啦！蒸卤面、鸡蛋汤！”几天前的一个正午，汝阳县内埠镇双泉村乡里中心的“助老小灶”里，轮值做饭的何先粉揭开笼盖，香味瞬间弥漫开来。早已在此等候的老人自发排成队列，依次打饭。

　　“先粉，卤面蒸得中，软和！”80岁的刘占元一番夸赞，让忙活了一上午的何先粉感到很舒坦。吹着空调、边吃边聊，饭后再来一块西瓜，刘占元心里“一百个满意”。作为村里的“好婆婆”代表，何先粉为老人们做饭，也觉得脸上有光。

　　“‘助老小灶+志愿服务’，是咱双泉村的服务品牌。”村党支部书记刘训通自豪地说。今年5月，双泉村乡里中心建成投用，“助老小灶”同步开放，让70岁以上的孤寡老人吃上了“暖心餐”。

　　为了降低运营成本，村里今年大张旗鼓表彰的21名“好媳妇”“好婆婆”，主动担起“助老小灶”的服务职责。“每两个月才轮3次，不耽误顾家，不影响农活，大伙儿都乐意干。”何先粉快人快语，“无论谁下厨，都铆足了劲，要给老人们做些好吃的。”

　　“助老小灶”，是双泉村乡里中心服务功能完善的一个缩影。今年，按照“办公最小化、服务最大化、功能标准化”等要求，双泉村党群服务中心拆围墙、提功能，把原有的8间办公室压缩至1间，其余全部实施亲民化改造，高标准打造乡里中心。

　　乡亲们有什么心愿，乡里中心就搞什么服务。在广泛征求群众意见的前提下，村里把解决老人就餐、幼儿托育和青壮年培训问题作为重点，探索“公益+市场”服务机制，真正做到建设好、运营好、可持续。

　　毗邻“助老小灶”，村里托幼中心最为热闹。大学生卢迪利用暑假时间，租用托幼中心，开设舞蹈培训课程，格外受家长和孩子们欢迎。“不仅进行舞蹈培训，还能辅导作业，孩子开心，家长放心，大学生也得到了实践锻炼，一举多得！”刘训通满口夸赞。

　　幸福不幸福，关键看收入。乡里中心解决了老人、孩子照顾问题，还要帮助青壮年拥有更高的收入。

　　在双泉村，有一个特殊的岗位——“名誉村长”，由返乡创业的博士刘冠鹏担任，专门牵头进行技能培训。原来，刘冠鹏是双泉村走出的大学生，2021年返乡创办电子材料研发生产企业。随着企业规模扩大，用工需求不断增加。“让乡贤担任‘名誉村长’，就是要联合用工企业，把技能培训搞上去，通过企业下单、到村培训、快速就业，让乡亲们在家门口就业增收。”刘训通说。

　　“乡里中心的功能提升，把行政化的村委大院变成服务型的便民场所，把老百姓的‘心愿清单’变成‘幸福答卷’，大伙儿自然愿来、常来、爱来。”内埠镇党委书记杨静波说，当下，双泉村乡里中心的红火度折射出老百姓的满意度。只要下功夫解决好“一老一小一青壮”民生需求问题，乡亲们的好日子就一定能蒸蒸日上。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 陈闻笛 通讯员 姚雨希 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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