洛阳2023年“白衣天使献血月”活动启动

昨日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动仪式在市中心医院举行。 昨日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动仪式在市中心医院举行。 进入暑假，无偿献血淡季随之到来。我市卫健部门启动“白衣天使献血月”活动，广大医务工作者积极响应，以实际行动支持无偿献血公益事业。短暂的启动仪式结束后，市中心医院的医护人员纷纷走上献血车，按照程序填表，依次完成征询、体检、初筛后挽袖捐献热血。当日，全市共有265位医护人员献血10.5万毫升。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 秦文然 摄影报道）