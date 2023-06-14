洛阳2023年“白衣天使献血月”活动启动

昨日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动仪式在市中心医院举行。
昨日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动仪式在市中心医院举行。
昨日，洛阳市2023年“白衣天使献血月”活动启动仪式在市中心医院举行。
进入暑假，无偿献血淡季随之到来。我市卫健部门启动“白衣天使献血月”活动，广大医务工作者积极响应，以实际行动支持无偿献血公益事业。短暂的启动仪式结束后，市中心医院的医护人员纷纷走上献血车，按照程序填表，依次完成征询、体检、初筛后挽袖捐献热血。当日，全市共有265位医护人员献血10.5万毫升。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 秦文然 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605