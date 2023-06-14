闷热感升级，小心应对“桑拿天”

今日洛阳多云间晴天，局部山区有阵雨，气温25℃～34℃。 城市区雨水暂歇，今日热浪又来报到。荷花飘香，蝉鸣声阵阵，您不妨在清晨或傍晚出门散散步。 眼下副热带高压和大陆高压打通，形成一个狭长的高压“大坝”，未来两天副热带高压将持续控制河南省。高温“上线”后，由于空气湿度大，闷热感进一步增强，如果居家不开空调，一动不动也会出一身汗，大家要注意防暑降温。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副热带高压影响，未来两天我市以闷热天气为主，7日前后受高空低槽影响，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 最近几天天气预报 今日：多云间晴天，局部山区有阵雨，气温25℃～34℃。 明日：多云间晴天，局部山区有阵雨，气温26℃～35℃。 8月5日(周六)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温26℃～35℃。 8月6日(周日)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地有暴雨，气温25℃～33℃。 8月7日(周一)：阴天有小到中阵雨，局地有暴雨，气温24℃～32℃。 8月8日(周二)：阴天到多云，部分地区有阵雨，气温24℃～32℃。 8月9日(周三)：多云，局地有阵雨或雷阵雨，气温24℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）