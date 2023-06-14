地质灾害黄色预警！洛阳这些县区注意防范

2日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月2日20时至8月3日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范。

2日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月2日20时至8月3日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范。 2日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，8月2日20时至8月3日20时，全市9个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：靳村乡、三屯镇、上店镇、柏树乡、王坪乡、城关镇、十八盘乡、刘店镇、付店镇、小店镇。 2.孟津区：小浪底镇。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、张坞镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：狮子庙镇、赤土店镇、合峪镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇、冷水镇、耕莘街道、栾川乡、三川镇。 5.伊川县：鸦岭镇、半坡镇、白沙镇、河滨街道办事处、江左镇。 6.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 7.洛宁县：底张乡、陈吴乡、涧口乡、赵村镇、景阳镇。 8.嵩县：辖区及各乡镇。 9.新安县：铁门镇、仓头镇、石井镇、北冶镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）