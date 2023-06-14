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国内首台！“洛阳造”纯电动湿喷台车应用于川藏铁路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 17:46
GEHP3515纯电动湿喷台车

　　前不久，在洛阳市孟津区麻屯镇的河南省耿力工程设备有限公司，一台崭新的GEHP3515纯电动湿喷台车发往四川，即将应用在久马高速隧道建设工程中。

　　和以往产品不同的是，这台产品有着电动动力源，是国内首台推向市场的纯电动湿喷台车。

　　“今年3月，产品曾以租赁形式成功应用于川藏铁路德达隧道工程中。如今，产品又首次实现整机销售，标志着成功实现产业化应用。”说起首台销售的意义，河南耿力公司机械室主任凌永宏话语中满是干劲。

　　配备磷酸铁锂电池和永磁电机，每小时喷射混凝土35方，续航15公里……眼前的湿喷台车，一次充电可以满足半个月的工程量。尽管一台定价百万元以上，比传统柴油机产品高50%，但是由于采用全电动动力源，每年可节省油费及维护费用约12万元，全生命周期节约的成本就可以“值回车价”！

　　实际上，这台产品的研发，最早就是为川藏铁路德达隧道工程“量身定制”。

　　据了解，川藏铁路德达隧道工程海拔约4400米，空气稀薄。现场施工面临进氧量少，导致传统柴油机械遇到动力不足等难题。

　　响应客户需求，企业去年开始推进纯电动湿喷台车研发。“刚开始，在高温、高湿隧道施工环境，以及打泵机械的高速振动下，如何保障电动元器件的安全稳定运行，避免漏电等安全隐患，是摆在研发团队面前的一大难题。”凌永宏记忆犹新。

　　没有可供参考借鉴的产品，团队就采用正向研发，先后攻克了“三电”系统适配、电动系统防水防松动等技术难题。首台产品于今年3月5日进驻川藏铁路工程现场。

　　经过现场41天的现场检验，产品共喷浆82小时，喷浆量2205方，实现零故障安全稳定运行。而且由于产品纯电动动力源不消耗氧气，在高原隧道空气稀薄的恶劣环境下依旧动力强劲，大大保障了作业效率和施工进度。

　　近年来，在“碳达峰、碳中和”目标指引下，我国工程机械产品电动化趋势日益明显。作为一家专业从事混凝土支护设备研发与生产的高新技术企业，河南耿力公司着眼工程机械最新发展趋势，推动湿喷台车创新研发，累计获得69项国家发明、实用新型专利。今年上半年，企业实现营收2.55亿元，同比去年上半年增长18.7%，保持较快增长态势。

　　“下一步，我们将根据客户反馈，接续优化产品，加紧推进市场推广，力争让更多‘洛阳创新’湿喷台车应用国家重大工程，为隧道机械行业绿色发展贡献一臂之力。”凌永宏说。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 通讯员 郑占波 许建军 张宏文 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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