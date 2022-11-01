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快速核发居住证无法线上申请？洛阳市公安局：已上报上级部门
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 17:02

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：本人线上申请快速核发居住证，输入房屋不动产权证信息却显示查询不到数据，为何总是无法成功？

　　洛阳市公安局回复：近期我们发现在申办快速核发居住证过程中存在系统自动核验不通过的情况，目前已将该情况向上级部门反馈。您也可以再次尝试，感谢您对公安工作的理解和支持。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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