助力数字经济腾飞！全市首块M0新型产业用地项目建设提速升级

塔吊林立，人声鼎沸。近日，洛龙区长厦门街与政和东路交叉口附近的工地分外火热。随着公共服务中心与人才金融大厦两块建筑大头落地，洛阳大数据科技产业园项目建设不断提速，将为全市数字经济腾飞贡献强劲动力。

塔吊林立，人声鼎沸。近日，洛龙区长厦门街与政和东路交叉口附近的工地分外火热。随着公共服务中心与人才金融大厦两块建筑大头落地，洛阳大数据科技产业园项目建设不断提速，将为全市数字经济腾飞贡献强劲动力。

位于国家新型工业化产业示范基地，占地630亩、总投资52亿元的该项目“来头不小”——在全省第五期“三个一批”项目建设活动中，洛阳大数据科技产业园项目作为“开工一批”主会场成功亮相。

能成为“C位担当”，与其光明未来不无关系。

根据规划，项目投产后将聚集市场主体不少于1000家、吸纳行业高端人才不少于100人，实现营业收入不低于300亿元。

更重要的是，洛阳大数据科技产业园项目实现了全市首块M0新型产业用地的正式落地。

M0新型产业用地是城市用地分类“工业用地(M)”大类下新增的一种用地类型，是指融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的用地。

作为城市积极盘活既有土地资源的一种创新思路，与传统工业用地相比，M0新型产业用地具有单位土地开发强度大、允许配建办公及生活服务设施、拿地成本相对较低等优势，更符合传统工业向新技术、协同生产空间、组合生产空间及总部经济、2.5产业等转型升级要求。

新思路拓展新模式，新发展迎接新未来。

新在融合。围绕产业集群打造，洛阳大数据科技产业园项目将锚定中移在线、中航光电等央企龙头和华为、360、阿里等20余家行业百强企业，聚焦数字经济、人工智能、高端智能制造三大产业，同时培育相关的现代服务业和生产性服务业，实现多产业共融发展。

新在开放。发力产业社区建设，该项目规划涵盖数字企业总部、人才金融大厦、高端智能制造中心、数字科创中心等智慧楼宇，将设置人力资源市场、科技交易市场、政务服务中心等公共性服务场所，同时配套商业娱乐、文化生活、艺术美学等休闲载体，并为办公人群打造LOFT公寓。

新在智慧。立足智能场景构建，该项目将充分应用数字孪生技术，聚合空间内多元数据，以智能算法关联运营场景，实现辅助智能化决策。凭借屋面光伏、光导管、VRV分体空调等先进设备的应用，项目还将在多个建筑上实现智慧节能。

目前，项目整体进度已推进约30%，月内两座主体建筑即可完成五层楼建设，洛阳科技大市场已签约入驻。后续洛阳大数据科技产业园项目将按照“国有平台公司+国企代建+专业园区运营商”的建设开发模式，积极发力生产、生活、生态“三生”融合，以产促园，以园兴产，打造一批业态丰富、形态灵活、成本适中、配套完善的创新型产业综合体，点燃洛阳科技创新新引擎。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 文/图)