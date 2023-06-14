洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

加速开拓海外！“洛阳造”高端树脂通过欧盟认证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 10:07

　　1日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，该企业研发的高端树脂材料PPH-YJ40X成功通过欧盟相关认证，目前实现小批量生产，为后续产品加速开拓海外市场奠定坚实基础。

　　聚丙烯由丙烯聚合而成，因具备来源广、无毒无味、强度高、热稳定性好等优点，在医疗等领域应用广泛。作为洛阳石化全力打造的聚丙烯产品，PPH-YJ40X系国内首款完成碳足迹核算的功能型非织造布专用聚丙烯树脂。

　　根据《工业领域碳达峰实施方案》，我国要“推行工业产品绿色设计，按照全生命周期管理要求，探索开展产品碳足迹核算”，其中的碳足迹相当于产品的“碳档案”，是指某一产品在整个生命周期中直接或间接产生的温室气体排放总和。

　　测算数据显示，每生产1吨PPH-YJ40X，其碳足迹为1543千克二氧化碳排放当量，远低于国际平均水平。因此该产品可为下游用户实现净零排放、碳中和、回收再生利用等，提供可靠的生产技术选择方案。

　　除了在绿色领域表现突出，PPH-YJ40X在抗菌方面发挥同样出色。

　　依托合金、分子组装、原位聚合等技术手段，PPH-YJ40X能够将抗菌剂、抗菌活性材料、抗菌复合材料等均匀地分布到目标产品中。该产品具有广谱抗菌效果，对常见致病菌的抗菌率大于99.9%，因此可用于生产医用辅料、防护服、擦拭布等，以及用于纯净水过滤、工业分离等领域的非纺织布产品。

　　值得一提的是，在完成PPH-YJ40X等多款抗菌聚丙烯树脂的开发、推广和工业放大过程中，洛阳石化曹豫新专家团队还牵头和参与制订了《塑料纺粘法非织造布用聚丙烯树脂》等行业标准、《抗菌抗病毒非织造布材料》等团体标准，为相关产品的科学发展提供了“洛阳标杆”。

　　近年来，洛阳石化陆续研发多款环保健康、分子结构独特、性能优异的产品，并实现稳定批量工业化生产，打破了此前国内下游用户在生产高端无纺布等时长期使用进口产品的局面。后续企业将加速研发新产品，为推动洛阳电子化工材料产业集群等高质量发展贡献更多创新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
        “搞错了吧，我可是一直吃素的。”听到自己发生了糖尿病急性并发症——糖尿病酮症酸中毒，家住老城区的刘女...
  • ·不规范戴眼镜 11岁的她突然斜视了
  • ·试试这样按摩 缓解乳房胀痛
  • ·她总觉得鼻子干，竟跟情绪有关
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐西市何时对外开放？洛阳市轨道集...
  • 2023年市委常委议军会议召开
  • 今日8时起，洛阳幼升小、小升初开始网...
  • 洛阳最新车管业务单位信息来了
  • 建议收藏！洛阳最新机动车年检机构地...
  • 阵风7级、短时强降水！洛阳市气象台发...
  • “杜苏芮”已“走” 为何洛阳近期仍多雨
  • 宁洛高速伊川至汝阳段（K718-K697）西...
  • 当老外在洛阳遇见汉服【组图】
  • 洛阳与中国银行河南省分行签署重点领...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    看云端在险峰

    西苑新貌

    蓝天白云

    又见奶茶妹
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605