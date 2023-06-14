加速开拓海外！“洛阳造”高端树脂通过欧盟认证

1日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，该企业研发的高端树脂材料PPH-YJ40X成功通过欧盟相关认证，目前实现小批量生产，为后续产品加速开拓海外市场奠定坚实基础。

1日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，该企业研发的高端树脂材料PPH-YJ40X成功通过欧盟相关认证，目前实现小批量生产，为后续产品加速开拓海外市场奠定坚实基础。

聚丙烯由丙烯聚合而成，因具备来源广、无毒无味、强度高、热稳定性好等优点，在医疗等领域应用广泛。作为洛阳石化全力打造的聚丙烯产品，PPH-YJ40X系国内首款完成碳足迹核算的功能型非织造布专用聚丙烯树脂。

根据《工业领域碳达峰实施方案》，我国要“推行工业产品绿色设计，按照全生命周期管理要求，探索开展产品碳足迹核算”，其中的碳足迹相当于产品的“碳档案”，是指某一产品在整个生命周期中直接或间接产生的温室气体排放总和。

测算数据显示，每生产1吨PPH-YJ40X，其碳足迹为1543千克二氧化碳排放当量，远低于国际平均水平。因此该产品可为下游用户实现净零排放、碳中和、回收再生利用等，提供可靠的生产技术选择方案。

除了在绿色领域表现突出，PPH-YJ40X在抗菌方面发挥同样出色。

依托合金、分子组装、原位聚合等技术手段，PPH-YJ40X能够将抗菌剂、抗菌活性材料、抗菌复合材料等均匀地分布到目标产品中。该产品具有广谱抗菌效果，对常见致病菌的抗菌率大于99.9%，因此可用于生产医用辅料、防护服、擦拭布等，以及用于纯净水过滤、工业分离等领域的非纺织布产品。

值得一提的是，在完成PPH-YJ40X等多款抗菌聚丙烯树脂的开发、推广和工业放大过程中，洛阳石化曹豫新专家团队还牵头和参与制订了《塑料纺粘法非织造布用聚丙烯树脂》等行业标准、《抗菌抗病毒非织造布材料》等团体标准，为相关产品的科学发展提供了“洛阳标杆”。

近年来，洛阳石化陆续研发多款环保健康、分子结构独特、性能优异的产品，并实现稳定批量工业化生产，打破了此前国内下游用户在生产高端无纺布等时长期使用进口产品的局面。后续企业将加速研发新产品，为推动洛阳电子化工材料产业集群等高质量发展贡献更多创新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧）