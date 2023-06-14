洛阳探索多种加装电梯模式 让群众实现“上上下下”的幸福

老旧小区加装电梯，事关群众“出门第一步”，也是高质量创建全国文明城市暨城市提质工作的重要抓手。

老旧小区加装电梯，事关群众“出门第一步”，也是高质量创建全国文明城市暨城市提质工作的重要抓手。

近年来，洛阳市推出财政补贴激励、支持提取公积金等政策，探索多种加梯模式，为老旧小区加装电梯按下“加速键”，让越来越多老旧小区居民实现“上上下下”的幸福。

热心居民牵头，业主共圆“电梯梦”

1日上午，家住西工区交通花园小区4号楼的居民曹静走出电梯，打算到附近的洛浦公园透透气。

曹静乘坐的电梯是去年元旦前后装好的，从外面看，电梯好似镶嵌在楼体内，不仅没有占用太多公共空间，还为老楼增添了现代感。

“没装电梯前，出门简直是一种折磨。”曹静说，她今年63岁，上了年纪后，腿脚变得不利索，爬楼越来越困难。为了早日坐上电梯，2021年3月，曹静主动当起加装电梯的牵头人。

“当时，加装电梯需要单元内全部业主同意才行，因此做好大家的思想工作是最重要的一步，也是最难的一步。”曹静说，起初，有的业主以“资金困难”为由拒绝，有的业主以“马上搬家”为由婉拒，但她心里清楚，大家都想装电梯，只是面对新鲜事物，部分人还没有做好心理准备。

随后的日子，曹静只要有空便上楼串门，动之以情、晓之以理耐心劝说。苦口婆心“磨”了1个多月，该单元12户业主全部在电梯加装意愿书上签了字。

签完加装电梯意愿书，各种冗杂繁琐的事情接踵而至：寻找电梯加装公司、了解施工工艺流程、制作费用分摊方案……历经6个月施工建设，电梯终于顺利开通运行。

“加装电梯的琐事虽然很多，但享受到方便后，大家都很高兴，我也很有成就感。”曹静说。