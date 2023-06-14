洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳探索多种加装电梯模式 让群众实现“上上下下”的幸福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 10:07

　　老旧小区加装电梯，事关群众“出门第一步”，也是高质量创建全国文明城市暨城市提质工作的重要抓手。

　　近年来，洛阳市推出财政补贴激励、支持提取公积金等政策，探索多种加梯模式，为老旧小区加装电梯按下“加速键”，让越来越多老旧小区居民实现“上上下下”的幸福。

　　热心居民牵头，业主共圆“电梯梦”

　　1日上午，家住西工区交通花园小区4号楼的居民曹静走出电梯，打算到附近的洛浦公园透透气。

　　曹静乘坐的电梯是去年元旦前后装好的，从外面看，电梯好似镶嵌在楼体内，不仅没有占用太多公共空间，还为老楼增添了现代感。

　　“没装电梯前，出门简直是一种折磨。”曹静说，她今年63岁，上了年纪后，腿脚变得不利索，爬楼越来越困难。为了早日坐上电梯，2021年3月，曹静主动当起加装电梯的牵头人。

　　“当时，加装电梯需要单元内全部业主同意才行，因此做好大家的思想工作是最重要的一步，也是最难的一步。”曹静说，起初，有的业主以“资金困难”为由拒绝，有的业主以“马上搬家”为由婉拒，但她心里清楚，大家都想装电梯，只是面对新鲜事物，部分人还没有做好心理准备。

　　随后的日子，曹静只要有空便上楼串门，动之以情、晓之以理耐心劝说。苦口婆心“磨”了1个多月，该单元12户业主全部在电梯加装意愿书上签了字。

　　签完加装电梯意愿书，各种冗杂繁琐的事情接踵而至：寻找电梯加装公司、了解施工工艺流程、制作费用分摊方案……历经6个月施工建设，电梯终于顺利开通运行。

　　“加装电梯的琐事虽然很多，但享受到方便后，大家都很高兴，我也很有成就感。”曹静说。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
    她坚持吃素近10年，血糖还是失控了
        “搞错了吧，我可是一直吃素的。”听到自己发生了糖尿病急性并发症——糖尿病酮症酸中毒，家住老城区的刘女...
  • ·不规范戴眼镜 11岁的她突然斜视了
  • ·试试这样按摩 缓解乳房胀痛
  • ·她总觉得鼻子干，竟跟情绪有关
    • 大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 隋唐西市何时对外开放？洛阳市轨道集...
  • 2023年市委常委议军会议召开
  • 今日8时起，洛阳幼升小、小升初开始网...
  • 洛阳最新车管业务单位信息来了
  • 建议收藏！洛阳最新机动车年检机构地...
  • 阵风7级、短时强降水！洛阳市气象台发...
  • “杜苏芮”已“走” 为何洛阳近期仍多雨
  • 宁洛高速伊川至汝阳段（K718-K697）西...
  • 当老外在洛阳遇见汉服【组图】
  • 洛阳与中国银行河南省分行签署重点领...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    看云端在险峰

    西苑新貌

    蓝天白云

    又见奶茶妹
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605