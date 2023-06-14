洛阳启动安全生产异地执法检查（全面查险除患 守牢安全底线）

记者从市应急管理局获悉，自8月1日起，我市开展安全生产异地执法检查，将持续到9月底。

编者按

自8月1日起，按照中央、省委关于安全生产工作的部署要求，市安委办组织开展安全生产异地执法检查。本网今起推出《全面查险除患 守牢安全底线》栏目，聚焦异地执法检查、严格精准执法、企业安全举措落实落细等内容，报道最新进展、一线动态，以高水平安全保障高质量发展。敬请关注。

记者从市应急管理局获悉，自8月1日起，我市开展安全生产异地执法检查，将持续到9月底。

此次检查采取“执法+专家”方式，坚持“异地检查、属地处理”原则，聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域，重点围绕企业安全生产主体责任落实情况、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实情况、重大事故隐患自查自改情况、外包外租生产经营活动等内容进行检查。

按照计划，市应急管理局将组成异地执法检查组，赴三门峡市进行执法检查。同时，配合郑州市应急管理局对我市开展执法检查。我市各县区应急管理局将结合实际，开展县对县、区对区异地互查工作。

对执法检查中发现的问题，检查组将以规范文书形式进行交办，由属地应急管理部门对交办企业存在的问题隐患依法依规作出处理。对企业重大事故隐患，严格落实整改措施、资金、责任、期限、预案五到位，有效纠治执法检查“宽、松、软”。对涉及犯罪的案件，一律移交司法机关处理。

“通过此次行动，我们将督促推动企业落实落细安全生产工作措施，认真排查和整改重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。”市应急管理局有关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王红伟 胡婷婷)