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洛阳启动安全生产异地执法检查（全面查险除患 守牢安全底线）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:38

　　编者按

　　自8月1日起，按照中央、省委关于安全生产工作的部署要求，市安委办组织开展安全生产异地执法检查。本网今起推出《全面查险除患 守牢安全底线》栏目，聚焦异地执法检查、严格精准执法、企业安全举措落实落细等内容，报道最新进展、一线动态，以高水平安全保障高质量发展。敬请关注。

　　记者从市应急管理局获悉，自8月1日起，我市开展安全生产异地执法检查，将持续到9月底。

　　此次检查采取“执法+专家”方式，坚持“异地检查、属地处理”原则，聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域，重点围绕企业安全生产主体责任落实情况、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实情况、重大事故隐患自查自改情况、外包外租生产经营活动等内容进行检查。

　　按照计划，市应急管理局将组成异地执法检查组，赴三门峡市进行执法检查。同时，配合郑州市应急管理局对我市开展执法检查。我市各县区应急管理局将结合实际，开展县对县、区对区异地互查工作。

　　对执法检查中发现的问题，检查组将以规范文书形式进行交办，由属地应急管理部门对交办企业存在的问题隐患依法依规作出处理。对企业重大事故隐患，严格落实整改措施、资金、责任、期限、预案五到位，有效纠治执法检查“宽、松、软”。对涉及犯罪的案件，一律移交司法机关处理。

　　“通过此次行动，我们将督促推动企业落实落细安全生产工作措施，认真排查和整改重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。”市应急管理局有关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王红伟 胡婷婷)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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