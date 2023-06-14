涧西区武汉路街道：“社区小花房” 幸福大世界

“自己的作品将在花店销售，这学起来得更卖力。”7月31日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，正在学习插花技艺的居民张丽娜告诉记者，“社区小花房”不仅让她在家门口学到一技之长，还能为乡村振兴助力！

居民在“社区小花房”学插花

“自己的作品将在花店销售，这学起来得更卖力。”7月31日，在涧西区武汉路街道武汉路社区，正在学习插花技艺的居民张丽娜告诉记者，“社区小花房”不仅让她在家门口学到一技之长，还能为乡村振兴助力！

在位于武汉路社区党群服务中心的这间“社区小花房”里，记者看到，芍药、非洲菊、康乃馨、香水百合、红玫瑰……各类花让整个空间花香四溢、温馨浪漫。在花房内，雅乐回荡，花香盈室，选材、剪枝、裁叶、配色、布局……花艺老师芦慧萍正带领大家学习插花。

这间花房并不普通，它连接了武汉路社区与孟津区朝阳镇石沟村千卉谷基地，为社区自治、助力乡村振兴增添新注脚。

“花卉基地有花，社区有爱花的人，可谓是‘天作之合’。现在越来越多的人喜欢买花来装点生活，市场需求十分旺盛。”武汉路社区党委书记张静说，通过助农机构搭桥，社区与花卉基地联合在社区开设花艺课堂，将鲜花制成花束放在花店销售。“社区小花房”不仅丰富了居民生活，还能助力乡村振兴。

就在前不久，开设花艺课堂及招募花艺老师的消息通过社区微信公众号发布后，居民纷纷报名参与。花艺老师芦慧萍很快向社区表达了意愿。芦慧萍懂花艺，经营过花店，社区也希望她能发挥自己的专长，双方一拍即合。芦慧萍的花艺课风趣、雅致，成了社区的网红课。

“未来，小小的花房将变身社区花店，成为社区以扶持创业就业为抓手搭建的孵化平台。”张静说，下一步，社区将打造“FU在身边”社区自治品牌，让“服务在身边、孵化在身边、幸福在身边”。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳 蒋莎曼 文/图)