凝聚市直机关党员力量 推动文旅产业高质量发展

记者从市委直属机关工委获悉，市直机关党员“聚力文旅发展、创建一流营商环境走在前作表率”实践月活动正式启动，将持续到8月底。

记者从市委直属机关工委获悉，市直机关党员“聚力文旅发展、创建一流营商环境走在前作表率”实践月活动正式启动，将持续到8月底。 记者从市委直属机关工委获悉，市直机关党员“聚力文旅发展、创建一流营商环境走在前作表率”实践月活动正式启动，将持续到8月底。 日前，市委直属机关工委组织党员代表，前往天街、天堂明堂、应天门、大河荟等处观摩，了解我市新文旅发展情况，提升以创新思维破解发展难题的能力。大家纷纷表示，将以此次观摩为契机，结合自身职责，抓好学习成果转化，为洛阳新文旅发展营造良好环境。 实践月活动期间，我市将开展“结对子 深调研 解难题 促发展”实践活动。各市直单位将在原有“联项目”“联企业”的基础上，联促文旅文创项目，通过结对共建、深入调研，帮助企业解决难题，为项目发展提供坚强保障。 我市还将开展“我为文旅文创迈上新台阶放歌、献策”和“我为优化营商环境献策”征文活动、“我的眼中你最美——文旅文创项目评选”暨“树牢文旅发展新理念，在创建一流营商环境中走在前作表率”大讨论活动。 此次实践月活动旨在深入贯彻落实省委、市委部署要求，推动市直机关党员干部抢抓文旅产业新风口，持续优化营商环境，为加快打造全国沉浸式文旅目的地贡献市直机关力量。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 季新一 刘玫嘉 通讯员 王梦)