邻里有纠纷？“闲人”任师傅来帮忙

“任师傅，你来给我评评理！”近日一早，瀍河区利民街社区黄委会家属院居民白玉文气冲冲地走进社区邻里中心“任师傅邻里帮帮团”工作室，对着正在复盘以往纠纷案例的任师傅说。

任相云(左一)为居民调解矛盾

“任师傅，你来给我评评理！”近日一早，瀍河区利民街社区黄委会家属院居民白玉文气冲冲地走进社区邻里中心“任师傅邻里帮帮团”工作室，对着正在复盘以往纠纷案例的任师傅说。

白玉文口中的任师傅是黄委会家属院党支部书记任相云，也是利民街社区邻里中心自治组织——“任师傅邻里帮帮团”的负责人。

看到白玉文气势汹汹而来，任相云先起身给她倒了杯水：“外面天热，有啥事儿不急慢慢说。”

白玉文喝了口水，开始讲起事情的来龙去脉。白玉文居住的黄委会家属院是老旧小区，停车区域多在地面上，近几年，随着居民私家车数量持续增多，停车难问题愈演愈烈。白玉文是一名女司机，她的停车位紧贴着小区围墙，停车位紧张，一旦前后有车停得略微松散，就会导致晚回家的她因车位长度不够而停不进去。

“要是第一次我也不来找你，真是好多次了！”说到这里，白玉文的嗓门都提高不少。

“这事儿我听明白了，你确实受了委屈，我提个方案，你看中不中。”任相云柔声细语地说，老旧小区有停车位少的劣势，也有老街坊感情深的优势，停车位老被人占这事儿换谁都会不高兴，但别人大多也是无心，“停车问题不是小事儿，我们下来联合社区、小区物业一起去现场看看，一是实地查看能否多划出一些停车位，二是商量下能否在每个停车位上都安装个挡轮杆，你看这办法咋样？”

对于任相云的提议，白玉文颇为满意。

据了解，利民街社区共有22个居民庭院、12000余名居民，其中居民庭院多为老旧小区，平日里涉及各类生活琐事的邻里矛盾较多。

“我这人喜欢跟人打交道，有啥事儿了给大家出出主意，时间一长，很多人都开玩笑叫我‘闲人’任师傅，后来的‘任师傅邻里帮帮团’就是这么来的。”任相云说，社区邻里中心运营后，“任师傅邻里帮帮团”实现首批入驻，不少热心公益事业的居民主动加入成为志愿者，这让他倍感振奋，“他们其中有不少人是我从前进行矛盾调解的当事人”。

任相云算过，自“任师傅邻里帮帮团”成立至今，经这支志愿服务队调解的纠纷数量超百起，调解成功率在95%以上。不少居民都说，身边的“任师傅”越多，幸福感越强！

今年以来，利民街社区邻里中心依托线下6个网格和线上从社区延伸到楼栋的四级微信群，摸清辖区居民情况，充分挖掘社区中的“好人”“能人”和“热心人”，建立起“三自”组织的人才储备库，同时，将社工站引入邻里中心，以“专业社会工作者+”的模式，将社区、社工站、志愿服务站、“三自”组织队伍进行整合，打通壁垒，引导社区“能人”“好人”“热心人”向自乐、自治、志愿组织成员的角色转变。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 郑园园 刘闪闪 文/图）