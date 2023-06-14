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以小快灵立法 保障老旧小区“改”出幸福家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:40

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议暨主任(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示和重要文章精神，集中学习了省、市有关会议精神。会议研究了市人大常委会党组成员分工，关于案件评议、“两官”评议、执行专题询问等三项司法监督重点工作实施方案，关于洛阳菜品质提升工作进展情况，市人大常委会立法调研工作方案。会议还研究了《市人大常委会党组贯彻落实〈党委(党组)意识形态工作责任制实施办法〉的方案》《洛阳市人大常委会新闻宣传工作考评办法(草案)》《关于加强洛阳市立法队伍建设的意见》《中共洛阳市人大常委会党组和机关党组工作规则(草案)》等。会议听取了市人大常委会上半年工作情况和存在问题等汇报。

　　李保国强调，要始终坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕市委“三项重点工作”，充分发挥人大立法引领和推动作用，用足用好地方立法权，着力破解制约我市经济社会发展和人民群众关心关注的突出问题，以高质量立法助推党委中心工作落实。要牢固树立以人民为中心的立法理念，坚持“小切口”立法，加快对老旧小区加装电梯、物业服务、小区治理等问题的专项立法，以管用、好用、实用之法推动老旧小区改造、邻里中心建设等城市提质工作走深走实，全面提升群众获得感幸福感。要大力加强立法能力建设，建强立法专业队伍，深入做好立法调研工作，不断增强立法的针对性、适用性、可操作性，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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