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省政协调研组来洛 霍金花带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:26

　　7月31日至8月1日，省政协调研组来洛，围绕农机装备产业高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进行实地调研。

　　省政协副主席霍金花带队，省政协办公厅一级巡视员张广东、省政协教科卫体委员会副主任刘德银等一同来洛。市政协副主席程相朝、王淑霞等参加活动。

　　调研组先后到洛宁县人民医院新院区、永宁湖社区体育公园、涧口乡溪上陶峪民宿调研指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，详细了解基层医疗水平提升、乡村特色产业发展、乡村旅游模式开发、脱贫人口就业等情况。在国家农机装备创新中心、中国一拖、河南科技大学等地，调研组详细了解农机装备产业发展、企业生产经营、教育链与产业链有效对接等情况，并组织召开座谈会听取与会人员在农机装备政校企联动、产学研融合等方面的意见建议。

　　霍金花强调，推动农机装备产业高质量发展是建设制造业强省，推进农业现代化的重要内容。要坚持创新驱动，围绕解决“卡脖子”技术等方面加大研发攻关，实现关键核心技术自主可控。要用平台思维整合资源，打破信息不对称，发展壮大我省农机装备产业链。要坚持人才引育并重，加强高校相关学科专业建设，培养专业人才，做到以平台聚人、以环境引人、以政策留人。要巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快产业发展，加快建设农业强省。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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