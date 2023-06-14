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洛宁：电商兴农结硕果 小核桃变身大产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.02 08:39
在直播间向粉丝介绍产品

　　“我们这里的猴头核桃核壁厚、皮质好、油性高……”昨日，在洛宁县马店镇胡家原村的电商直播间里，张建武正耐心地向粉丝介绍猴头核桃。

　　“猴头核桃属于文玩核桃的一个品种，很多人用来把玩、收藏。”近几年，随着文玩核桃市场不断扩大，张建武等人搭上“电商快车”，将猴头核桃销往全国各地。

　　起初，作为第一代猴头核桃的种植者，张建武并不懂电商，一心扑在种植和培育技术上。看到其他种植猴头核桃的邻居们纷纷跑到镇上，参加县商务局组织的电商实操培训，张建武也慢慢参与其中，成为“电商大军”中的一员。

　　抢抓电商经济产业风口，离不开政策支持。近年，洛宁县以建设国家级电子商务进农村综合示范“二次支持县”为抓手，以县域优质资源、特色产品为基础，不断健全电商服务、商贸流通、物流快递、人才培育体系，同步推进特色产业电商化、电商运营品牌化，打造完整的电商产业链。

　　“从视频剪辑、直播带货，再到店铺运营，俺都学会了。”自从创建网上店铺开始直播，张建武先后投资40多万元，购买10多台机器，建立了自己的加工厂和直播基地。

　　不仅如此，张建武还雇用当地手工艺人和退休职工20余名，参与猴头核桃手串加工和直播销售。

　　车间里，工人们雕刻、打磨、抛光、穿串，忙得不亦乐乎；直播间里，主播们也兴致勃勃地向顾客介绍核桃的产地和特点。

　　洛宁县良好的电商产业发展环境，吸引了不少乡贤返乡创业。如今，越来越多返乡年轻人参与到文玩核桃的线上销售中，并组建多个策划团队，推出多个创意核雕产品和品牌。

　　在农村电商的助力下，小核桃变成了“金果果”，不仅有效带动群众增收，还成为洛宁县全面推进乡村振兴的一道亮丽风景线。数据显示，洛宁县已注册“官庄”“官庄塬”等商标，申报官庄塬“猴头”文玩核桃品牌。猴头核桃在洛宁的种植面积已达3.5万亩，洛宁文玩核桃在全国市场占有率高达70%，总产值达到6000万元。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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